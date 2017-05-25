Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

Beşiktaş bir mucizeyle karşılaşmaz ve ligi ilk sırada tamamlarsa önceki sezon olduğu gibi bu yıl da 4'erli 8 gruptan oluşan aşamada Avrupa macerasına başlayacak.

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi muhtemel rakipleri



Avrupa'da çok sayıda ligin bitmesiyle 2017-18 Şampiyonlar Ligi'nde 1. torbada yer alacak takımlar belli oldu. Mevcut statüye göre, bir önceki sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takım ile UEFA Ülkeler Sıralaması'nda ilk 7'de yer alan ülkelerin şampiyonları kura çekiminde ilk grupta bulunuyor. Bu yıl finale yükselen Real Madrid ve Juventus kendi liglerini 1. olarak bitirdiler. Bu yüzden Devler Ligi'ne ayırılan kontenjan kullanılmıyor. Dolayısıyla, ilk torbada yer alma hakkı 8. sırada yer alan Ukrayna'ya geçti.

Şampiyonlar Ligi grupları kura çekimi 1. torba



Real Madrid (İspanya)

Bayern Münih (Almanya)

Chelsea (İngiltere)

Juventus (İtalya)

Benfica (Portekiz)

Monaco (Fransa)

Spartak Moskova (Rusya)

Shakhtar Donetsk (Ukrayna)



UEFA'nın 2 yıl önceki statü değişikliğinden sonra artık 2. torbada da çok güçlü ekipler yer almaya başladı. İlk torbada her ülkeye 1 yer ayrılmasından dolayı büyük liglerde şampiyon olamayan Avrupa'nın dev kulüpleri kendilerini 2. torbada buldu. Örneğin önümüzdeki sene Barcelona bu takımlardan biri. Şu ana kadar bu grupta olacak 8 takımın 7'si kesinleşti. Manchester United, İngiltere Premier Ligi'ni 6. sırada bitirmesine karşın, UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan takımlara sağlanan ek kontenjan sayesinde Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazandı.

Şampiyonlar Ligi grupları kura çekimi 2. torba



Barcelona (İspanya)

Atletico Madrid (İspanya)

Paris St Germain (Fransa)

Borussia Dortmund (Almanya)

Manchester City (İngiltere)

Manchester Utd (İngiltere)

Porto (Portekiz)

Sevilla, Napoli veya Tottenham



Bu torbaya giren 8. takım olabilmek için en kuvvetli aday Sevilla. İspanyol ekibi eğer 3. ön elemede karşılaşacağı rakibini elerse 2. torbanın son takımı olacak. Arkasından şans bekleyen takım ise Beşiktaş'ın geçen yıl da eşleştiği Napoli. İtalyan temsilcisi bu hafta sona erecek Serie A'da Roma'nın 1 puan ardından 3. sırada. Eğer 2. sırada bitirirlerse doğrudan gruplarda yer alacaklar, 3. sırada kalırlarsa ön eleme oynayacaklar. Hem Sevilla hem Napoli grup aşamasına katılamazlarsa 2. torbaya çıkma hakkı Tottenham'a geçecek.

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne 3 torbadan mı katılıyor?



Geçen sezon kura çekimine 4. torbadan giren temsilcimizin bu sezon 3. torbada yer alma şansı mevcut. Playoff aşamalarında alınacak sonuçlara göre son durum kesinleşecek.



Şu an için Basel ve Anderlecht, 3. torbada yer alması kesinleşen 2 takım. Sevilla, Tottenham ve İtalya liginden Napoli veya Roma, bu 3 ekipten en az 2'si de aynı şekilde 3. torbaya girecek. Beşiktaş'ın da buraya girebilmesi için kendisinden daha yüksek katsayıya sahip en fazla 3 takım olması gerekiyor. Temsilcimizin katsayı puanı 45.840. Daha yüksek puanı olan ekipler ise şöyle.



Sevilla (İspanya) 112.942

Napoli (İtalya) 88.666

Ajax (Hollanda) 67.212

Dinamo Kiev (Ukrayna) 67.526

Olympiakos (Yunanistan) 64.580

Liverpool (İngiltere) 56.135

Roma (İtalya) 53.666



Yukarıdaki listede yer alan ekiplerden Napoli veya Roma hariç hepsi ön elemeler oynayacak. Kalan 6 takımdan en az 2 tanesi playoff aşamasında elenirse Beşiktaş 3. torbaya girecek. Eğer 5'i veya 6'sı birden turu geçerse temsilcimiz son grupta kalacak.



An itibariyle 4. torbadan yukarı çıkma şansı olmayan 2 takım mevcut. Hollanda şampiyonu Feyenoord ve Almanya ligini 2. sırada bitiren Leipzig kura çekimine kesin olarak son gruptan katılacak.