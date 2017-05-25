 Beşiktaş'a büyük müjde! – Fotomaç – 25 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Mayıs 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Beşiktaş'a büyük müjde!

    Beşiktaş'a büyük müjde!

    Beşiktaş, Anderson Talisca'nın sözleşmesinin 1 yıl daha uzatıldığını Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.

    Bu sezon sergilediği performansla siyah-beyazlı takımın en önemli isimlerinden olan ve takımda kalıp kalmayacağı konuşulan Brezilyalı Anderson Talisca, Beşiktaş'ta kalıyor.

    Benfica'dan geçen sezon başında 2 yıllığına kiralanan Brezilyalı orta sahanın sözleşmesinin 1 yıl daha uzatıldığı TFF'ye bildirildi. Talisca'nın siyah-beyazlılarla olan yeni sözleşmesi ve TFF lisansı 5 Mayıs 2018'e kadar uzatıldı. Buna göre yıldız futbolcu Beşiktaş ile 2017-2018 sezonunda da sahadaki yerini alacak.

    1. 25 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:28
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş'a büyük müjde! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.