Beşiktaş'a büyük müjde!
Beşiktaş, Anderson Talisca'nın sözleşmesinin 1 yıl daha uzatıldığını Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.
Bu sezon sergilediği performansla siyah-beyazlı takımın en önemli isimlerinden olan ve takımda kalıp kalmayacağı konuşulan Brezilyalı Anderson Talisca, Beşiktaş'ta kalıyor.
Benfica'dan geçen sezon başında 2 yıllığına kiralanan Brezilyalı orta sahanın sözleşmesinin 1 yıl daha uzatıldığı TFF'ye bildirildi. Talisca'nın siyah-beyazlılarla olan yeni sözleşmesi ve TFF lisansı 5 Mayıs 2018'e kadar uzatıldı. Buna göre yıldız futbolcu Beşiktaş ile 2017-2018 sezonunda da sahadaki yerini alacak.
- 25 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:28
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Yönetim stadı açtı, fiyatlar fırladı!
Toplam 1
Yorum
evren hangi deplasman taraftarına şu hesap yapıldı türk spor tarihinde, varmı örneği çok merak ettim.
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Yeniden Visca
Toplam 10
Yorum
arslan fb alacak edin viscayı
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Bedava geliyor!
Toplam 19
Yorum
Sneijder_W Şanlı Galatasaray 4. yıldızlı tek takım Herkes Saygı Duymak Zorunda !
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