 Şenol Güneş yüzde 100 bizimle – Fotomaç – 24 Mayıs 2017
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    24 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Şenol Güneş yüzde 100 bizimle

    Şenol Güneş yüzde 100 bizimle
    Başkan Fikret Orman, Şenol Güneş'in sezon sonunda takımdan ayrılacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Orman "Rakiplerimize 10 puan fark attık. Yanlış anlamasınlar ama bizim hoca sorunumuz yok, onların var. Şenol Hoca'nın ayrılacağını söyleyenler ayıp ediyorlar. Bizi aşağı çekmeye çalışıyorlar. Daha önce söyledik, arkasındayız. Şenol Hoca yüzde 100 seneye bizimle" ifadelerini kullandı.

    FATiH TERiM'E AYIP OLUYOR
    Fikret Orman, Şenol Güneş'in Milli Takım'ın başına geçeği haberlerine kızdı. Orman "Şimdi de Milli Takım haberleri çıkmış. Arkadan iş yapılmaz. Bu Fatih Terim'e ayıptır. Hocamıza sordunuz mu hiç 'Milli Takım'da çalışmak istiyor musun? diye" ifadelerini kulladı. Şenol Güneş ile yola devam edeceklerini söyledi.

    BIRAKIN TARAFTAR MUTLU OLSUN
    Fikret Orman çeşitli dedikodularla kulübün yıpratılmasına da tepki gösterdi. Orman "Bu taraftar çok eziyetler çekti. 2 sene göçebe gibi stat stat dolaştı. Bırakın artık mutlu olsunlar. Art arda 2. şampiyonluğun keyfini çıkarsınlar. Çok yaklaştık ve sadece şampiyonluğu düşünüyoruz. Kimse dedikodularla Hevesimizi kursağımızda bırakmayın" ifadelerini kullandı.
    1. 24 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:48
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