Şenol Güneş yüzde 100 bizimle
FATiH TERiM'E AYIP OLUYOR
Fikret Orman, Şenol Güneş'in Milli Takım'ın başına geçeği haberlerine kızdı. Orman "Şimdi de Milli Takım haberleri çıkmış. Arkadan iş yapılmaz. Bu Fatih Terim'e ayıptır. Hocamıza sordunuz mu hiç 'Milli Takım'da çalışmak istiyor musun? diye" ifadelerini kulladı. Şenol Güneş ile yola devam edeceklerini söyledi.
BIRAKIN TARAFTAR MUTLU OLSUN
Fikret Orman çeşitli dedikodularla kulübün yıpratılmasına da tepki gösterdi. Orman "Bu taraftar çok eziyetler çekti. 2 sene göçebe gibi stat stat dolaştı. Bırakın artık mutlu olsunlar. Art arda 2. şampiyonluğun keyfini çıkarsınlar. Çok yaklaştık ve sadece şampiyonluğu düşünüyoruz. Kimse dedikodularla Hevesimizi kursağımızda bırakmayın" ifadelerini kullandı.
- 24 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:48
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5.’lik zora girdi
Toplam 6
Yorum
KEMAL Anladığım kadarıyla UEFA'ya gitmeyi başta Hoca ve Takım istemiyor.5. olur kupayı da Başakşehir alması sezonun 25 Haziran'da açılması demek.
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Başkan'dan transfer müjdesi!
Toplam 25
Yorum
öğretici sen alsan alsan yeni bir serdar aziz, yeni bir cavanda, yeni bir eren alırsın bunların çok büyük yıldızlar olduğunu söylersin ! çapın bu !
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5.’lik zora girdi
Toplam 6
Yorum
KEMAL Takım ve Hoca sanki Avrupa'ya(UEFA Ligine) gitmek istemiyor gibi.Aynı hatta eksik takım Başakşehir'i 60 dakika ezdi.Kayseri, Adana maçları?
Şenol Güneş yüzde 100 bizimle haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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