Şenol Güneş yüzde 100 bizimle

Başkan Fikret Orman, Şenol Güneş'in sezon sonunda takımdan ayrılacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Orman "Rakiplerimize 10 puan fark attık. Yanlış anlamasınlar ama bizim hoca sorunumuz yok, onların var. Şenol Hoca'nın ayrılacağını söyleyenler ayıp ediyorlar. Bizi aşağı çekmeye çalışıyorlar. Daha önce söyledik, arkasındayız. Şenol Hoca yüzde 100 seneye bizimle" ifadelerini kullandı.



FATiH TERiM'E AYIP OLUYOR

Fikret Orman, Şenol Güneş'in Milli Takım'ın başına geçeği haberlerine kızdı. Orman "Şimdi de Milli Takım haberleri çıkmış. Arkadan iş yapılmaz. Bu Fatih Terim'e ayıptır. Hocamıza sordunuz mu hiç 'Milli Takım'da çalışmak istiyor musun? diye" ifadelerini kulladı. Şenol Güneş ile yola devam edeceklerini söyledi.



BIRAKIN TARAFTAR MUTLU OLSUN

Fikret Orman çeşitli dedikodularla kulübün yıpratılmasına da tepki gösterdi. Orman "Bu taraftar çok eziyetler çekti. 2 sene göçebe gibi stat stat dolaştı. Bırakın artık mutlu olsunlar. Art arda 2. şampiyonluğun keyfini çıkarsınlar. Çok yaklaştık ve sadece şampiyonluğu düşünüyoruz. Kimse dedikodularla Hevesimizi kursağımızda bırakmayın" ifadelerini kullandı.