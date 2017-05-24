Şenol Güneş ilklerin peşinde

Ligde ikinci sırada yer alan Medipol Başakşehir'in olası yenilgisi halinde de maç yapmadan şampiyon olma ihtimali bulunan siyah-beyazlı takımda Güneş, böylece Beşiktaş'a tarihinde üst üste şampiyonluk yaşatan ilk yerli teknik adam unvanını alacak.

Beşiktaş'ın, 1959'da başlayan Süper Lig'de 12 şampiyonluğu bulunuyor. Ancak Beşiktaş'ın, 1959'da başlayan ligden önceki 2 şampiyonluğunun, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu kararıyla lig şampiyonluğuna eklenmesiyle siyah-beyazlıların kupa sayısı 14 olarak tescillendi.

Bu başarıların büyük bölümünü yabancı teknik adamlarla yakalayan ve 1959'dan itibaren bir Türk teknik direktörle ilk şampiyonluğu 2008-2009'da Mustafa Denizli ile yaşayan siyah-beyazlı takım, bu sezon da mutlu sona ulaşması halinde üst üste ikinci kez kupayı müzesine götürecek.

Üst üste ilk şampiyonluklarına 1965-1966 ve 1966-1967 sezonlarında Sırp Ljubisa Spajic ile ulaşan Beşiktaş, 1989-1990, 1990-1991 ve 1991-1992'de ise İngiliz Gordon Milne ile üst üste 3 şampiyonluk yaşadı. Bu başarıların ardından ara ara şampiyonluk kupasını kazanan siyah-beyazlı takım, bu şanssızlığını Şenol Güneş yönetiminde kırmaya hazırlanıyor.

- Gaziantepspor maçında tarih yazılabilir

Siyah-beyazlı takım, 33. haftada, 28 Mayıs Pazar günü deplasmanda Gaziantepspor'u yenmesi veya Medipol Başakşehir'in bir gün öncesinde evinde Adanaspor'a mağlup olması halinde 2016-2017 sezonunda şampiyonluğunu son hafta öncesi ilan edecek.

Beşiktaş'ın mutlu sona ulaşması halinde Şenol Güneş, siyah-beyazlı ekibe üst üste şampiyonluk yaşatan ilk Türk teknik direktör olarak kulüp tarihine geçecek.

- 24 sezonluk hasret bitecek

Şenol Güneş, takımının şampiyonluğu durumunda 24 sezonluk hasreti de sonlandıracak.

Tarihinde son üst üste şampiyonluk sevincini 1991-1992'de yaşayan Beşiktaş, 24 sezon aranın ardından aynı başarıyı yakalamaya çok yakın.

- Birden fazla şampiyonluğu olan ilk yerli olacak

Şenol Güneş, Beşiktaş'la ipi önde göğüslemesi halinde, siyah-beyazlıların başında birden fazla şampiyonluk sevinci yaşayan ilk yerli teknik direktör unvanını da alacak.

1959 sezonundan beri 12 şampiyonluğun 10'unu yabancı teknik adamlarla kazanan Beşiktaş, 3. kez yerli bir teknik direktörle şampiyonluğa hazırlanıyor. Mustafa Denizli, 2008-2009'da siyah-beyazlı ekibe bu sevinci yaşatırken, Şenol Güneş geçen sezon aynı başarıya ulaştı. Güneş, bu sezon da kupanın kaldırılması halinde Beşiktaş'a ikinci şampiyonluğu kazandıracak.

- Beşiktaş ilk kez yerli teknik adam yönetiminde yıldız peşinde

Beşiktaş, olası şampiyonluğunda tarihinde ilk kez yerli teknik adam yönetiminde formasına yıldız takacak.

Tarihindeki ilk yıldıza 1966-1967 sezonunda Sırp Ljubisa Spajic dönemindeki şampiyonlukla hak kazanan siyah-beyazlılar, 2. yıldızı ise Gordon Milne yönetiminde 1991-1992'de aldığı şampiyonluk kupasıyla elde etti.

TFF kriterleri gereği, Süper Lig'de her beş şampiyonluğun ardından takımlar formalarına bir yıldız ekliyor.

- Şampiyonlar Ligi'nde de ilk olacak

Şenol Güneş, bu sezon elde edilecek olası şampiyonlukla Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst üste ikinci kez mücadele etmesini sağlayacak.

Tarihinde 6 kez Şampiyonlar Ligi'nde yer alan siyah-beyazlı takım bu hakkı aralıklarla elde ederken, bu sezon şampiyon olması halinde Avrupa'nın kulüpler bazında en önemli futbol organizasyonunda üst üste ikinci kez mücadele edecek.