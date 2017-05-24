Mangala için dev kapışma

Beşiktaş, ezeli rakibi Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Eliaquim Mangala'ya göz dikti. Geçtiğimiz sezonu Valencia'da geçiren 26 yaşındaki stoper için kulübü Manchester City ile temasa geçildiği öğrenildi. Kartal, oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor, kozu da direkt Şampiyonlar Ligi bileti. Ancak Galatasaray da Fransız stoper için geri adım atmış değil.