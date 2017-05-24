 Mangala için dev kapışma – Fotomaç – 24 Mayıs 2017
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    24 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Mangala için dev kapışma

    Mangala için dev kapışma
    Beşiktaş, ezeli rakibi Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Eliaquim Mangala'ya göz dikti. Geçtiğimiz sezonu Valencia'da geçiren 26 yaşındaki stoper için kulübü Manchester City ile temasa geçildiği öğrenildi. Kartal, oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor, kozu da direkt Şampiyonlar Ligi bileti. Ancak Galatasaray da Fransız stoper için geri adım atmış değil.
    1. 24 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:47
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