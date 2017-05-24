 Manchester’a taziye – Fotomaç – 24 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Mayıs 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Manchester’a taziye

    Manchester’a taziye
    İngiltere'nin Manchester şehrinde Ariana Grande'nin konseri sırasında düzenlenen terörist saldırıda 22 kişi yaşamını yitirmişti. Beşiktaş "Hain saldırıda yaşamını kaybedenlerin acısını paylaşıyoruz. Manchester için dua ediyoruz" mesajı yayınladı.
    1. 24 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:18
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Manchester’a taziye haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.