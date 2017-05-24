Liderin keyfi yerinde

Ligde 4 puan farkla zirvede olan Kartal’da yüzler gülüyor. Nevzat DemirTesisleri’nden kahkaha sesleri eksik olmuyor. Şampiyonluk için artık Gaziantep maçı bekleniyor

Süper Lig'de 32. haftayı evinde Kasımpaşa galibiyetiyle kapatan Beşiktaş, Medipol Başakşehir'in Trabzonspor'a deplasmanda takılmasıyla puan farkını 4'e çıkarmıştı. Bu pazar Gaziantepspor'u yenmesi halinde şampiyonluğa ulaşacak olan siyah-beyazlılarda keyifler yerinde. Lider unvanını bu hafta 'şampiyon' ile değiştirmeye hazırlanan Kartal bir yandan tüm ciddiyetle çalışırken diğer taraftan Nevzat Demir Tesisleri'nden kahkahalar yükseliyor. Futbolcular, özellikle idman bittiğinde birbirleriyle şakalaşmadan edemiyor. Tam bir 'kolej takımı' ruhu yakalayan Beşiktaş'ta bu uyumdan teknik direktör Şenol Güneş de mutlu. Deneyimli çalıştırıcı "Önemli olan oynarken eğlenmek, eğlenirken kazanmak. Biz hepsini birlikte yapıyoruz" diyor.



DEMBA BA, ERSAN GÜLÜM, Q7 VE ATİBA KATILMADI

Beşiktaş, Gaziantepspor karşılaşması hazırlıklarını dün yaptığı çalışma ile sürdürdü. 1.5 saat süren antrenmana Demba Ba, Ersan Gülüm, Ricardo Quaresma ve Atiba Hutchinson katılmadı. Pas çalışması, 5'e 2, dar alanda kontrol pasın ardından yarım sahada dörtlü turnuva oynandı. İdman yapılan şut çalışmasıyla sona erdi.