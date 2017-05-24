Liderin keyfi yerinde
Ligde 4 puan farkla zirvede olan Kartal’da yüzler gülüyor. Nevzat DemirTesisleri’nden kahkaha sesleri eksik olmuyor. Şampiyonluk için artık Gaziantep maçı bekleniyor
DEMBA BA, ERSAN GÜLÜM, Q7 VE ATİBA KATILMADI
Beşiktaş, Gaziantepspor karşılaşması hazırlıklarını dün yaptığı çalışma ile sürdürdü. 1.5 saat süren antrenmana Demba Ba, Ersan Gülüm, Ricardo Quaresma ve Atiba Hutchinson katılmadı. Pas çalışması, 5'e 2, dar alanda kontrol pasın ardından yarım sahada dörtlü turnuva oynandı. İdman yapılan şut çalışmasıyla sona erdi.
- 24 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:02
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5.’lik zora girdi
Toplam 6
Yorum
KEMAL Anladığım kadarıyla UEFA'ya gitmeyi başta Hoca ve Takım istemiyor.5. olur kupayı da Başakşehir alması sezonun 25 Haziran'da açılması demek.
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Başkan'dan transfer müjdesi!
Toplam 25
Yorum
öğretici sen alsan alsan yeni bir serdar aziz, yeni bir cavanda, yeni bir eren alırsın bunların çok büyük yıldızlar olduğunu söylersin ! çapın bu !
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5.’lik zora girdi
Toplam 6
Yorum
KEMAL Takım ve Hoca sanki Avrupa'ya(UEFA Ligine) gitmek istemiyor gibi.Aynı hatta eksik takım Başakşehir'i 60 dakika ezdi.Kayseri, Adana maçları?
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