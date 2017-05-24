İtalyan işi Tolgay
Çizme ekibinin sportif direktörü Monchi’den bir hamle daha. Oğuzhan Özyakup’tan sonra Tolgay Arslan’a da kanca attı. Monchi ile Ahmet Bulut Roma’da bir araya geldi
'SEZON BİTSİN'
Ahmet Bulut'un ise "Tolgay'ı birçok kulüp istiyor ancak Beşiktaş henüz onu satmakla ilgili bir karar almadı. Sezon sonunu bekliyorlar. Şampiyonluklarını garantilemeden kimse burada transferi konuşmuyor" cevabı aldığı öğrenildi. Şenol Güneş, Atiba'nın yokluğunda sorumluluk alan orta saha oyuncusunun kadroda kalmasını istiyor. Trabzonspor ciddi biçimde istiyor.
- 24 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:42
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5.’lik zora girdi
Toplam 6
Yorum
KEMAL Anladığım kadarıyla UEFA'ya gitmeyi başta Hoca ve Takım istemiyor.5. olur kupayı da Başakşehir alması sezonun 25 Haziran'da açılması demek.
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Başkan'dan transfer müjdesi!
Toplam 25
Yorum
öğretici sen alsan alsan yeni bir serdar aziz, yeni bir cavanda, yeni bir eren alırsın bunların çok büyük yıldızlar olduğunu söylersin ! çapın bu !
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5.’lik zora girdi
Toplam 6
Yorum
KEMAL Takım ve Hoca sanki Avrupa'ya(UEFA Ligine) gitmek istemiyor gibi.Aynı hatta eksik takım Başakşehir'i 60 dakika ezdi.Kayseri, Adana maçları?
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