İtalyan işi Tolgay

Çizme ekibinin sportif direktörü Monchi’den bir hamle daha. Oğuzhan Özyakup’tan sonra Tolgay Arslan’a da kanca attı. Monchi ile Ahmet Bulut Roma’da bir araya geldi

Sevilla'nın başındayken İspanyol takımına çağ atlatan efsane sportif direktör Monchi'yi Roma kapmıştı. Sarı-kırmızılı ekipte görevine hızlı bir başlangıç yapan Monchi'nin bir gözü hep Beşiktaş'ın üzerinde. Sevilla'ya istediği Oğuzhan Özyakup'u Roma'nın da listesine yazan Monchi'nin son olarak Tolgay Arslan'ı da düşündüğü öğrenildi. Hatta Roma'nın Tolgay için daha ısrarcı bir politika izleyeceği kaydedildi. Monchi'nin geçtiğimiz hafta 26 yaşındaki futbolcunun menajeri Ahmet Bulut'la Roma'da bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi. Ancak Monchi'nin bu temasından olumlu bir sonuç çıkmadığı da kaydedildi. MONCHİ'nin Ahmet Bulut'a Tolgay'ın şartlarını sorduğu kaydedildi.



'SEZON BİTSİN'

Ahmet Bulut'un ise "Tolgay'ı birçok kulüp istiyor ancak Beşiktaş henüz onu satmakla ilgili bir karar almadı. Sezon sonunu bekliyorlar. Şampiyonluklarını garantilemeden kimse burada transferi konuşmuyor" cevabı aldığı öğrenildi. Şenol Güneş, Atiba'nın yokluğunda sorumluluk alan orta saha oyuncusunun kadroda kalmasını istiyor. Trabzonspor ciddi biçimde istiyor.