Ferdi çok dertli

Beşiktaş'tan ayrılıp Lokomotiv Moskova'ya transfer olan Manuel Fernandez pişman. Portekizli futbolcu "Ben Beşiktaş'ta oynarken şampiyonluğu zorlayacak gücümüz yoktu. Bu sebeple ayrıldım. Ancak şimdi art arda 2. sene şampiyon oluyorlar. Futbolda dünü düşünemezsiniz. Bunlar da var" diye konuştu.