 Ferdi çok dertli – Fotomaç – 24 Mayıs 2017
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    24 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Ferdi çok dertli

    Ferdi çok dertli
    Beşiktaş'tan ayrılıp Lokomotiv Moskova'ya transfer olan Manuel Fernandez pişman. Portekizli futbolcu "Ben Beşiktaş'ta oynarken şampiyonluğu zorlayacak gücümüz yoktu. Bu sebeple ayrıldım. Ancak şimdi art arda 2. sene şampiyon oluyorlar. Futbolda dünü düşünemezsiniz. Bunlar da var" diye konuştu.
    1. 24 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:17
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