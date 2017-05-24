 Fatih Aktay’a hücum – Fotomaç – 24 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Mayıs 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Fatih Aktay’a hücum

    Fatih Aktay’a hücum
    Altınordu'da oynadığı futbolla dikkat çeken Fatih Aktay, Beşiktaş'ın da radarına takıldı. Şenol Güneş'in 19 yaşındaki forveti çok beğendiği öğrenildi. Siyah-beyazlıların 1.89'luk kule golcüye kısa süre içinde resmi teklif götürmesi bekleniyor.
    1. 24 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:49
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fatih Aktay’a hücum haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.