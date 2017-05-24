Biletler bugün satışa çıkıyor

Gaziantep maçı biletlerinin dün satışa çıkması bekleniyordu ama Passolig'in sitesinden "Bilet satışları ertelenmiştir" açıklaması yapıldı. Camia bu haberle şok yaşasa da müjdeyi bizzat Gaziantepspor'un yöneticileri verdi. Rakip takıma bilet verildiği için yönetim kurulunda kavga çıktığı iddialarını yalanlayan Gaziantepspor Futbol Şube Sorumlusu Mustafa Kızıl, "Valimizle konuyu istişare ettik ve kararımızı olumlu bildirdik. Maçta minimum 27 bin Beşiktaş taraftarı olacak. Hiçbir sorun yok" ifadelerini kullandı. Biletlerin bugün 75, 110 ve 150 TL'den satışa sunulacağı dile getirildi.