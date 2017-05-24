Atınç’la devam

RED Bull Leipzig'den Kartal'a geri dönen Atınç Nukan'ın kadroda tutulacağı öğrenildi. Alman kulübünün gelecekte düşünmediği futbolcu için Beşiktaş'a kolaylık göstereceği belirtildi. Şenol Güneş de alternatifli kadro için Atınç'ın elde tutulabileceğini söyledi. 23 yaşındaki oyuncu da kalmak istediğini belirtti.