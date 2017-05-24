 Atınç’la devam – Fotomaç – 24 Mayıs 2017
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    24 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Atınç’la devam

    Atınç’la devam
    RED Bull Leipzig'den Kartal'a geri dönen Atınç Nukan'ın kadroda tutulacağı öğrenildi. Alman kulübünün gelecekte düşünmediği futbolcu için Beşiktaş'a kolaylık göstereceği belirtildi. Şenol Güneş de alternatifli kadro için Atınç'ın elde tutulabileceğini söyledi. 23 yaşındaki oyuncu da kalmak istediğini belirtti.
    1. 24 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:59
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