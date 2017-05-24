Aboubakar&Talisca müjdesi

Kartal’da dünkü idmana Başkan Fikret Orman da geldi. Açıklamalarıyla Kara Kartallar’ı mest etti: “Talisca 1 yıl daha bizimle. Aboubakar’ı da kadroda tutacağız”

Siyah-beyazlılarda Başkan Fikret Orman dün 2. Başkan Ahmet Nur Çebi ile idmanı takip etti. Orman burada birbirinden önemli konulara değindi. Kartal'ın 1 numarasının iç transferle ilgili sözleri taraftarı sevince boğdu. Orman "Talisca ile 1 yıl daha sözleşmemiz var. Benfica ile 1+1 yıl için anlaşmıştık. Artı 1'lik kısmı için resmi teklifimizi yaptık. Önümüzdeki sezon da Talisca bizimle birlikte olacak" ifadelerini kullandı. Orman, sezon başında Porto'dan kiralanan Vincent Aboubakar hakkındaki sorulara da yanıt verdi. Orman "Aboubakar için yeni bir şey yok. Dah önce konuştuğumuz yerdeyiz. Niyetimizi açıkladık. Bizimle kalmasını istiyoruz. Bonservisini almak için görüşmeler yapacağız. Onu da kadroda tutacağız" dedi.



GÜNEŞ: KALSINLAR

Fikret Orman'ın yüksek bonservislerine rağmen hem Talisca hem de Aboubakar için bu kadar net konuşmasının altında teknik direktör Şenol Güneş'in ısrarı yatıyor. Geçtiğimiz sezon şampiyon olan kadrodan Mario Gomez, Sosa, Gökhan Töre gibi isimlerin ayrılmasından sonra deneyimli çalıştırıcı serzenişte bulunmuş "Yeni oyuncularla, sürekli bir sistem oturtmaya çalışmak kolay değil. Üzerine koymamız için yakaladığımız iskeleti korumamız lazım" ifadelerini kullanmıştı. Beşiktaş yönetimi de şampiyonluktan gelecek gelirle öncelikle ana kadroyu koruyacak. Ardından da yeni transferler için atağa kalkacak.