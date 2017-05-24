Aboubakar&Talisca müjdesi
Kartal’da dünkü idmana Başkan Fikret Orman da geldi. Açıklamalarıyla Kara Kartallar’ı mest etti: “Talisca 1 yıl daha bizimle. Aboubakar’ı da kadroda tutacağız”
GÜNEŞ: KALSINLAR
Fikret Orman'ın yüksek bonservislerine rağmen hem Talisca hem de Aboubakar için bu kadar net konuşmasının altında teknik direktör Şenol Güneş'in ısrarı yatıyor. Geçtiğimiz sezon şampiyon olan kadrodan Mario Gomez, Sosa, Gökhan Töre gibi isimlerin ayrılmasından sonra deneyimli çalıştırıcı serzenişte bulunmuş "Yeni oyuncularla, sürekli bir sistem oturtmaya çalışmak kolay değil. Üzerine koymamız için yakaladığımız iskeleti korumamız lazım" ifadelerini kullanmıştı. Beşiktaş yönetimi de şampiyonluktan gelecek gelirle öncelikle ana kadroyu koruyacak. Ardından da yeni transferler için atağa kalkacak.
- 24 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:25
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5.’lik zora girdi
Toplam 6
Yorum
KEMAL Anladığım kadarıyla UEFA'ya gitmeyi başta Hoca ve Takım istemiyor.5. olur kupayı da Başakşehir alması sezonun 25 Haziran'da açılması demek.
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Başkan'dan transfer müjdesi!
Toplam 25
Yorum
öğretici sen alsan alsan yeni bir serdar aziz, yeni bir cavanda, yeni bir eren alırsın bunların çok büyük yıldızlar olduğunu söylersin ! çapın bu !
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5.’lik zora girdi
Toplam 6
Yorum
KEMAL Takım ve Hoca sanki Avrupa'ya(UEFA Ligine) gitmek istemiyor gibi.Aynı hatta eksik takım Başakşehir'i 60 dakika ezdi.Kayseri, Adana maçları?
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