 Zago’nun hayali – Fotomaç – 23 Mayıs 2017
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    23 Mayıs 2017, Salı
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    ’nun hayali

    Zago’nun hayali
    'ın eski stoperi , UOL'a konuştu. Zago "Avrupa'da daha çok Brezilyalı hocanın görev yapması lazım. Ben de bunlardan biri olmak isterim. Bir gün Beşiktaş'ı çalıştırmak hayalim. Türkiye birkaç büyük futbol ülkesinden biri. Orada futbol tutkuyla seviliyor" ifadelerini kullandı.
    1. 23 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:18
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