 Tolgay: Biz söz verdik – Fotomaç – 23 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Mayıs 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Tolgay: Biz söz verdik

    Tolgay: Biz söz verdik
    Atiba'nın yokluğunda orta sahada Oğuzhan Özyakup'un partneri olan Tolgay Arslan, İnstagram hesabından takım arkadaşlarıyla fotoğrafını paylaştı. Tecrübeli futbolcu altına da "Bu yola çıkarken söz verdik. Sözümüzde duracağız. Taraftarımızın yüzünü güldüreceğiz" notunu düştü. Binlerce beğeni alan fotoğrafın altına siyah-beyazlı taraftarlar "Şampiyonluk bizim" mesajı yağdırdı.

    1. 23 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:41
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Tolgay: Biz söz verdik haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.