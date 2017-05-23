Tepkilerden hesabı kapadı

Beşiktaş taraftarının uğruna besteler yaptığı unutulmaz oyuncusu Pascal Nouma şoke oldu...

Nouma, THY Euroleague'de mutlu sona ulaşan Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu kutlayınca siyah-beyazlı taraftarlar ona büyük tepki gösterdi. Kendi taraftarından duyduğu sözlere çok üzülen Nouma, "Ben hep Beşiktaşlıyım. Başarıyı tebrik ettim diye linç edildim. Umarım insani duygularımızın ön planda olduğu günlerde yine birlikte oluruz" twitter hesabını kapattı. Bazı Beşiktaşlılar ise Nouma'nın bu sözleri hak etmediğini belirtti.