Sıra Belçika’da

Kocaeli Birlikspor'u 10 milyon TL karşılığı satın alacak olan Beşiktaş aynı hamleyi yurt dışında da yapacak. Siyah-beyazlılar, Belçika ekibi Charleroi'yı da bünyesine katacak. Yerli futbolcuları Kocaeli Birlik'te kullanacak olan Kartal, Avrupa'daki genç yetenekler ve gurbetçileri ise Charleroi'de oynatacak. Aralarında beğeni toplayanlar, İstanbul'a gelip takımla birlikte denenecek.