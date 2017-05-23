 Sıra Belçika’da – Fotomaç – 23 Mayıs 2017
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    23 Mayıs 2017, Salı
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    Sıra Belçika’da

    Sıra Belçika’da
    Kocaeli Birlikspor'u 10 milyon TL karşılığı satın alacak olan Beşiktaş aynı hamleyi yurt dışında da yapacak. Siyah-beyazlılar, Belçika ekibi Charleroi'yı da bünyesine katacak. Yerli futbolcuları Kocaeli Birlik'te kullanacak olan Kartal, Avrupa'daki genç yetenekler ve gurbetçileri ise Charleroi'de oynatacak. Aralarında beğeni toplayanlar, İstanbul'a gelip takımla birlikte denenecek.
    1. 23 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:44
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