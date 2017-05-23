 Porto onu satıyor – Fotomaç – 23 Mayıs 2017
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    23 Mayıs 2017, Salı
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    onu satıyor

    Porto onu satıyor

    Beşiktaş'a Portekiz'den güzel haber geldi...

    Kartal'da kiralık oynayan 'ın önümüzdeki sezon 'da forma giyme şansı çok az. Avrupa'nın birçok kulübünde kiralık oyuncuları olan Porto bu sezon onları göndermek istiyor. İçlerinden biri de Aboubakar. Kartal sezon biter bitmez Portekiz kulübü ile masaya oturup bonservis pazarlıklarına başlayacak.
    1. 23 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:52
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