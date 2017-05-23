Mandzukic “Bekle” dedi

Siyah-beyazlılar, gelecek sezon Mario Mandzukic'i alarak transferde bombayı patlatmayı düşünüyor. İtalyan basınına göre Kartal bu transfer için 7 milyon euro'luk bir bonservis bedeli belirledi. Ancak Hırvat forvet, Juventus'un Real Madrid'le oynayacağı Şampiyonlar Ligi finali öncesi hiçbir transfer görüşmesi yapmayacağını belirtti. Kara Kartal, 3 Haziran'daki dev finali bekliyor.