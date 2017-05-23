 Mandzukic “Bekle” dedi – Fotomaç – 23 Mayıs 2017
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    23 Mayıs 2017, Salı
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    Mandzukic “Bekle” dedi

    Mandzukic “Bekle” dedi
    Siyah-beyazlılar, gelecek sezon Mario Mandzukic'i alarak transferde bombayı patlatmayı düşünüyor. İtalyan basınına göre Kartal bu transfer için 7 milyon euro'luk bir bonservis bedeli belirledi. Ancak Hırvat forvet, Juventus'un Real Madrid'le oynayacağı Şampiyonlar Ligi finali öncesi hiçbir transfer görüşmesi yapmayacağını belirtti. Kara Kartal, 3 Haziran'daki dev finali bekliyor.
    1. 23 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:39
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