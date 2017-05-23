 Luce’yi yakalıyor – Fotomaç – 23 Mayıs 2017
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    23 Mayıs 2017, Salı
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    Luce’yi yakalıyor

    Luce’yi yakalıyor

    Beşiktaş, Gaziantepspor ve Osmanlı’yı devirirse , Luce’nin rekoruna ortak olacak. 100 gole de sadece 1 kaldı.

    Siyah-beyazlılar teknik direktör yönetiminde art arda ikinci şampiyonluğuna koşuyor. Tecrübeli hoca da her hafta rekor üzerine rekor kırarken şimdi gözünü Mircea Lucescu'nun galibiyet sayısına dikti. Rumen çalıştırıcı 2002-13 sezonunda 47 maçta 32 galibiyet elde etmişti. Siyahbeyazlıların bu sezon 52 maçta 30 galibiyeti bulunuyor. Kartal kalan 2 haftada 2'de 2 yaparsa Şenol Güneş, Luce'yi yakalayacak. Ayrıca Beşiktaş bu sezon 52 maçta 99 gol kaydetti. Kalan 180 dakikada 1 gol gelirse uzun zaman sonra bir sezonda 100 gole de ulaşmış olacak. Beşiktaş camiası da Şenol Güneş ile daha nice zaferler kazanacaklarından emin. Taraftar her maçta onun adını haykırıyor.
    1. 23 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:40
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