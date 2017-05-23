 Gerson’u verelim – Fotomaç – 23 Mayıs 2017
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    23 Mayıs 2017, Salı
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    ’u verelim

    <a href="/index/gerson?id=aa1a9d14-4c9c-4725-84dd-09acb7de1052" class="" rel="tag">Gerson</a>’u verelim

    Aboubakar ve Talisca’daki müthiş gelişim Avrupa devlerinin gözünü Beşiktaş’a çevirdi. , 20’lik yıldızı ’u Okulu’na yazdırmak istiyor!

    Genç futbolcular, sönmüş yıldızlar, modası geçmiş oyuncular... Hangisi Şenol Güneş'in eline düştüyse ya büyük yıldız oldu, ya gol krallığına koştu ya da kariyerini yeniden cilaladı. Yerinde sayanlar için ise "Güneş'in tedrisatından geçip adam olamadıysa sorun futbolcudadır" dendi. Güneş'in insan kazanmadaki, oyuncuyu parlatmasındaki bu büyük başarısı Avrupa devlerinin de dikkatini çekiyor. Sevilla'nın ünlü sportif direktörü Ramon Rodriguez Verdejo (Monchi), ile anlaştıktan sonra Beşiktaş ile dirsek temasına geçti. Amacı fazla şans veremeyecekleri genç yıldız adayı 'u Kartal'a göndermek.

    16.6 MİLYON EURO'YA ALDILAR
    sezon başında Fluminense'ye 16.6 milyon euro ödeyerek genç yıldız 'u kadrosuna katmıştı. Ancak 20 yaşındaki oyuncu fazla şans bulamamıştı. Monchi, Şenol Güneş'in elinde Gerson'un gelişeceğini düşündüğü için Beşiktaş'a "Size 2 sene onu kiralayalım" teklifi getirdi. Scout ekibinden rapor bekleniyor. Son olarak Güneş'e sorulacak. Hoca 'evet' derse kadroya katılacak.
    1. 23 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:52
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