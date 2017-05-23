Gerson’u verelim
Aboubakar ve Talisca’daki müthiş gelişim Avrupa devlerinin gözünü Beşiktaş’a çevirdi. Roma, 20’lik yıldızı Gerson’u Şenol Güneş Okulu’na yazdırmak istiyor!
16.6 MİLYON EURO'YA ALDILAR
Roma sezon başında Fluminense'ye 16.6 milyon euro ödeyerek genç yıldız Gerson'u kadrosuna katmıştı. Ancak 20 yaşındaki oyuncu fazla şans bulamamıştı. Monchi, Şenol Güneş'in elinde Gerson'un gelişeceğini düşündüğü için Beşiktaş'a "Size 2 sene onu kiralayalım" teklifi getirdi. Scout ekibinden rapor bekleniyor. Son olarak Güneş'e sorulacak. Hoca 'evet' derse kadroya katılacak.
- 23 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 00:52
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Seedorf hazır!
Toplam 5
Yorum
Zekimuren Tam bize göre alırız ön liberoya yanına pirlo önünde Juninho ilerde Shevhenko mükemmel bir takım olur
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Ozan Kabak, ilk 10 arasında
Toplam 1
Yorum
Maymun3 Rotasyona adam alacağına bu çocuğu kullan kötü oynasada iyi oynasada oynat en azında bastonlulardan kurtuluruz
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Rotasyona Traore!
Toplam 9
Yorum
Mahmut Şaka mi bu hadi bu transferi yönetimden beklerim yorum yazanlara bakıyorum su transfere iyi diyenler var YAZIK KI NE YAZIK
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