 Fortounis listede – Fotomaç – 23 Mayıs 2017
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    23 Mayıs 2017, Salı
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    Fortounis listede

    Fortounis listede
    Kartal gelecek sezonun kadrosuna iyi bir 10 numara katmayı planlıyor. Beşiktaş'ın talip olduğu isimlerden biri de Konstantinos Fortounis. 24 yaşındaki oyuncu için kulübü Olympiakos ile pazarlıkların sürdüğü belirtildi. Yüksek bonservisi sorun.
    1. 23 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:19
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