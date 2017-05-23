Fortounis listede

Kartal gelecek sezonun kadrosuna iyi bir 10 numara katmayı planlıyor. Beşiktaş'ın talip olduğu isimlerden biri de Konstantinos Fortounis. 24 yaşındaki oyuncu için kulübü Olympiakos ile pazarlıkların sürdüğü belirtildi. Yüksek bonservisi sorun.