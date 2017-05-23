 Fabri sağdan sıkıntı yaşıyor – Fotomaç – 23 Mayıs 2017
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    23 Mayıs 2017, Salı
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    sağdan sıkıntı yaşıyor

    Fabri sağdan sıkıntı yaşıyor
    Bu sezonun önemli kahramanlarından olan kaleci zaman zaman kritik hatalar da yapıyor. Özellikle Lyon maçındaki telafisi olmayan hatası tura sebep olmuştu. İspanyol eldiven bu sezon ligde ceza sahası dışından 9 gol yedi. Bunlardan 7'si sağına gelen toplardı. Ancak tüm sezona yayılan performansına bakıldığında oynadığı harika futbolla kalede güven verdiği kesin.
    1. 23 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:16
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