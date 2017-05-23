 Durun daha bitmedi – Fotomaç – 23 Mayıs 2017
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    23 Mayıs 2017, Salı
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    Durun daha bitmedi

    Durun daha bitmedi

    Genel Sekreter Ürkmezgil: “Yıllar önce formamız çıkar maçı alır dedik, Denizli karşılaşmasında şampiyonluğu kaçırdık.

    bitime 2 hafta kala Başakşehir'in 4 puan önünde ancak yönetim hala temkinli. Genel Sekreter "Gaziantep küme düştü ama sahaya konu mankeni olarak çıkmayacak. Şampiyonluğa giden bir takımı yenmek isteyeceklerdir. Prestijleri için oynayacaklar. Şansımız çok büyük ama daha şampiyon olmadık" dedi. Ürkmezgil, geçmişten de örnek verdi. Deneyimli yönetici "Yıllar önce Denizlispor maçında şampiyonluğu kaybettik. Oysa 'formamız çıkar maçı alır' diye düşünüyorduk. Son düdük çalmadan bitmez" diye konuştu. Ahmet Ürkmezgil, efsane başkan Süleyman Seba döneminde 3 sezon üst üste şampiyon olduklarını hatırlattı. Tekrarlamak istediklerini söyledi.
    1. 23 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:06
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