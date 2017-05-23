 Büyük fark attı – Fotomaç – 23 Mayıs 2017
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    23 Mayıs 2017, Salı
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    Büyük fark attı

    Büyük fark attı
    Kartal bu sezon tribüne gelen taraftar konusunda ezeli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe'yi solladı. 'daki maçlarına ortalama 29 bin 959 kişi çekti. Cimbom 19 bin 368 taraftara oynarken, Kanarya 16 bin 791 seyircide kaldı. ve Başakşehir evinde yenilmeyen iki takım. Siyah-beyazlılar, yeni evinde sadece kupada Fenerbahçe'ye boyun eğmişti.
    1. 23 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:10
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