Beşiktaş'a geri dönüyor!

Basın toplantısında konuşan Arnau, Ukraynalı eldiven için şöyle konuştu:

"Şu anda kontratlı bir kalecimiz var, o da Kameni. Boyko, Beşiktaş'a dönecek. Daha fazla oynamayı arzuluyor ve bu isteğini burada gerçekleştiremiyor."

Malaga, Boyko'yu geçici olarak kadrosuna katmak için Beşiktaş'a 435 bin Euro ödemişti. İspanyol ekibinin, Ukraynalı kalecinin bonservisini 6 milyon Euro karşılığında satın alma opsiyonu bulunuyordu.

Ukraynalı file bekçisi, Endülüs temsilcisinde 3'ü La Liga, 2'si ise Kral Kupası olmak üzere toplamda 5 karşılaşmada forma giydi.

29 yaşındaki eldivenin, Kara Kartal ile 2020 senesine dek sözleşmesi bulunuyor.