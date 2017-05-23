 Beşiktaş'a geri dönüyor! – Fotomaç – 23 Mayıs 2017
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    23 Mayıs 2017, Salı
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    'a geri dönüyor!

    Beşiktaş'a geri dönüyor!

    'ın sezon başında La Liga takımı 'ya kiraladığı kaleci Denys 'nun geleceği netlik kazandı. İspanyol kulübünün sportif direktörü Francesc Arnau, 29 yaşındaki file bekçisinin siyah-beyazlı ekibe döneceğini açıkladı.

    Basın toplantısında konuşan Arnau, Ukraynalı eldiven için şöyle konuştu:

    "Şu anda kontratlı bir kalecimiz var, o da Kameni. , 'a dönecek. Daha fazla oynamayı arzuluyor ve bu isteğini burada gerçekleştiremiyor."

    , Boyko'yu geçici olarak kadrosuna katmak için Beşiktaş'a 435 bin Euro ödemişti. İspanyol ekibinin, Ukraynalı kalecinin bonservisini 6 milyon Euro karşılığında satın alma opsiyonu bulunuyordu.

    Ukraynalı file bekçisi, Endülüs temsilcisinde 3'ü La Liga, 2'si ise Kral Kupası olmak üzere toplamda 5 karşılaşmada forma giydi.

    29 yaşındaki eldivenin, Kara Kartal ile 2020 senesine dek sözleşmesi bulunuyor.

    1. 23 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 19:11
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