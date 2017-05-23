Beşiktaş'a geri dönüyor!
Beşiktaş'ın sezon başında La Liga takımı Malaga'ya kiraladığı kaleci Denys Boyko'nun geleceği netlik kazandı. İspanyol kulübünün sportif direktörü Francesc Arnau, 29 yaşındaki file bekçisinin siyah-beyazlı ekibe döneceğini açıkladı.
Basın toplantısında konuşan Arnau, Ukraynalı eldiven için şöyle konuştu:
"Şu anda kontratlı bir kalecimiz var, o da Kameni. Boyko, Beşiktaş'a dönecek. Daha fazla oynamayı arzuluyor ve bu isteğini burada gerçekleştiremiyor."
Malaga, Boyko'yu geçici olarak kadrosuna katmak için Beşiktaş'a 435 bin Euro ödemişti. İspanyol ekibinin, Ukraynalı kalecinin bonservisini 6 milyon Euro karşılığında satın alma opsiyonu bulunuyordu.
Ukraynalı file bekçisi, Endülüs temsilcisinde 3'ü La Liga, 2'si ise Kral Kupası olmak üzere toplamda 5 karşılaşmada forma giydi.
29 yaşındaki eldivenin, Kara Kartal ile 2020 senesine dek sözleşmesi bulunuyor.
- 23 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 19:11
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