 Bay asist-bay gol – Fotomaç – 23 Mayıs 2017
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    23 Mayıs 2017, Salı
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    Bay asist-bay gol

    Bay asist-bay gol
    Quaresma asist krallığında zirveyi Sneijder ile paylaşıyor. Aboubakar da geç olsa da açıldı. Ligde 11 gole ulaşan Kamerunlu yıldız performansıyla adından söz ettiriyor.
    1. 23 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:14
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