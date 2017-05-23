 Babel’i şikayet etmiş! – Fotomaç – 23 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Mayıs 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Babel’i şikayet etmiş!

    Babel’i şikayet etmiş!
    Beşiktaş'ta başkan Fikret Orman zaman zaman kulüp içi muhalefete çatıyor. Orman'ı en çok kızdıran gelişme kısa süre önce ortaya çıktı. Bir genel kurul üyesinin transferi için UEFA'ya "Deportivo'da 350 bin euro'ya top koşturan oyuncuya 2.1 milyon euro verdik. Beşiktaş'ın hakları korunmuyor. Bu konuyu araştırın" mektubu attığı belirlendi.
    1. 23 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:44
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Babel’i şikayet etmiş! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.