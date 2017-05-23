 Antep'te 30 bin Kartal – Fotomaç – 23 Mayıs 2017
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    23 Mayıs 2017, Salı
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    Antep'te 30 bin Kartal

    Antep'te 30 bin Kartal

    Siyah-beyazlılar günleri, saatleri hatta dakikaları sayıyor. G.Antep’i mağlup etmesi halinde bu sene de şampiyon olacak Beşiktaşlılar, Güneydoğu’ya akın ediyor. Uçaklarda, otobüslerde boş yer kalmadı.

    Süper Lig'de geçen sezon şampiyonluğa ulaşırken "O sene bu sene, bundan sonra her sene" pankartı tribünlere asılmıştı... Şenol Güneş de Vodafone Arena'da şampiyonluğun kutlandığı gün oyuncularına "Fazla fotoğraf çektirmeyin. Seneye bir daha yaparsınız" demişti. O günlerin üzerinden 1 sene geçerken Kara Kartallar art arda 2. şampiyonluğuna sadece 90 dakika uzaklıkta. Başakşehir'in Trabzon'a takılmasıyla bitime 2 hafta kala puan farkı 4 ve bu pazar Gaziantep'i deplasmanda devirirse 15. kez şampiyon olup, 3. yıldızı takacak.

    Beşiktaşlılar da bu tarihi günde Gaziantep'te olmak için her yolu deniyor. Başkan Fikret Orman önceki gün Genel Kurul'da "Antep'te stadın büyük bölümünü istedik" demişti. Fikret Orman'ın bu talebinin Güneydoğu ekibinin yönetimi tarafından kabul gördüğü öğrenildi.

    BİLETLERE HÜCUM
    35 bin 500 kapasiteli Gaziantep Arena'da Beşiktaşlılara 30 bin bilet ayrılacağı belirtildi. Beşiktaş taraftarı da uçak ve otobüs biletlerine akın etti. Sadece Gaziantep değil yakın illerdeki havaalanlarına da akın var. 28 Mayıs 2017'de Gaziantep Arena adeta siyah-beyaza boyanacak. Olası galibiyette Beşiktaş bu deplasmanı Vodafone Arena'ya çevirerek şampiyonluğunu taraftarıyla birlikte kutlayacak.
    1. 23 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:38
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