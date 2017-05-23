Antep'te 30 bin Kartal
Siyah-beyazlılar günleri, saatleri hatta dakikaları sayıyor. G.Antep’i mağlup etmesi halinde bu sene de şampiyon olacak Beşiktaşlılar, Güneydoğu’ya akın ediyor. Uçaklarda, otobüslerde boş yer kalmadı.
Beşiktaşlılar da bu tarihi günde Gaziantep'te olmak için her yolu deniyor. Başkan Fikret Orman önceki gün Genel Kurul'da "Antep'te stadın büyük bölümünü istedik" demişti. Fikret Orman'ın bu talebinin Güneydoğu ekibinin yönetimi tarafından kabul gördüğü öğrenildi.
BİLETLERE HÜCUM
35 bin 500 kapasiteli Gaziantep Arena'da Beşiktaşlılara 30 bin bilet ayrılacağı belirtildi. Beşiktaş taraftarı da uçak ve otobüs biletlerine akın etti. Sadece Gaziantep değil yakın illerdeki havaalanlarına da akın var. 28 Mayıs 2017'de Gaziantep Arena adeta siyah-beyaza boyanacak. Olası galibiyette Beşiktaş bu deplasmanı Vodafone Arena'ya çevirerek şampiyonluğunu taraftarıyla birlikte kutlayacak.
- 23 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 01:38
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Seedorf hazır!
Toplam 5
Yorum
Zekimuren Tam bize göre alırız ön liberoya yanına pirlo önünde Juninho ilerde Shevhenko mükemmel bir takım olur
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Ozan Kabak, ilk 10 arasında
Toplam 1
Yorum
Maymun3 Rotasyona adam alacağına bu çocuğu kullan kötü oynasada iyi oynasada oynat en azında bastonlulardan kurtuluruz
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Rotasyona Traore!
Toplam 9
Yorum
Mahmut Şaka mi bu hadi bu transferi yönetimden beklerim yorum yazanlara bakıyorum su transfere iyi diyenler var YAZIK KI NE YAZIK
Antep'te 30 bin Kartal haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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