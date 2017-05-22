Yönetim ibra edildi
Bilet için şirket
Siyah-beyazlılarda yıllardır gündemde olan bilet konusuna da açıklık getirildi. Buna göre Beşiktaş bilet satmak için bir şirket kurma kararı aldı. Genel Kurul'da alınan bu karar camiada olumlu karşılandı. Ayrıca kulübün taşınmazlarının kira sözleşmelerinin uzatılması ya da iptali genel kurula bağlandı. Fikret Orman, Genel Kurul yetkisi ile hareket edecek.
Kocaeli tamam
Siyah-beyazlı camiada bir süredir konuşulan Kocaeli Birlik Kulübü'nün satın alınma işlemi resmiyete döküldü. Dünkü Genel Kurul'da Kocaeli Birlik'in 10 milyon TL'ye alınması kararlaştırıldı. Beşiktaş yönetimi bu projeye büyük önem veriyor. Kulübün resmen satın alınmasının ardından gelecekte takımda düşünülen genç futbolcular, yeterli süre bulup pişmesi için Kocaeli Birlik'e gönderilecek.
- 22 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:27
-
Trabzon'da kazanan Beşiktaş!
Toplam 16
Yorum
rvp ts nin avrupası bitmiştir artık bu yılda gidemediler haftayada fenerbahçe fark tar bu ts ye en rahat maçı olur fb nin bu ts yi farklı yener
-
Trabzon'da kazanan Beşiktaş!
Toplam 16
Yorum
fenerbahçe ts nin avrupa hayal oldu fb de fark atacak haftaya en az 3 lük yapar fenerbahçe bu ts yi çok rahat maçı olacak fenerbahçenin
-
U21 şampiyon
Toplam 4
Yorum
Mayk 1907 Bizlere aç oyuncuları alın doymuş oyunculardan takım kurmayın lütfen
Yönetim ibra edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.