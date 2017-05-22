Yönetim ibra edildi

Beşiktaş'ta yönetim İdari ve Mali açıdan ibra edilirken güçlük çekmedi. Başkan Fikret Orman ve kurmaylarının 1 Ocak 2016 ila 31 Aralık 2016 tarihleri arasındaki çalışmaları genel kurulun onayına sunuldu. Orman ve ekibi 2016 yılı için mali ve idari bakımdan oy çokluğuyla ibra edildi. İbranın açıklanmasının ardından salonda alkış tufanı koptu.



Bilet için şirket

Siyah-beyazlılarda yıllardır gündemde olan bilet konusuna da açıklık getirildi. Buna göre Beşiktaş bilet satmak için bir şirket kurma kararı aldı. Genel Kurul'da alınan bu karar camiada olumlu karşılandı. Ayrıca kulübün taşınmazlarının kira sözleşmelerinin uzatılması ya da iptali genel kurula bağlandı. Fikret Orman, Genel Kurul yetkisi ile hareket edecek.



Kocaeli tamam

Siyah-beyazlı camiada bir süredir konuşulan Kocaeli Birlik Kulübü'nün satın alınma işlemi resmiyete döküldü. Dünkü Genel Kurul'da Kocaeli Birlik'in 10 milyon TL'ye alınması kararlaştırıldı. Beşiktaş yönetimi bu projeye büyük önem veriyor. Kulübün resmen satın alınmasının ardından gelecekte takımda düşünülen genç futbolcular, yeterli süre bulup pişmesi için Kocaeli Birlik'e gönderilecek.