 Yen Gaziantep'i tak yıldızı – Fotomaç – 22 Mayıs 2017
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    22 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Yen Gaziantep'i tak yıldızı

    Yen Gaziantep'i tak yıldızı

    Adım adım şampiyonluğa yürüyen ’ın önünde artık tek engel kaldı. G.Antep’e 4 puan farkla gidecek olan Kartal, kazanırsa ipi göğüsleyecek.

    için artık şampiyonluğa ve üçüncü yıldıza sadece ama sadece bir adım kaldı! Kritik haftalarda 'Zor' denilen Bursaspor deplasmanını kayıpsız geçen, 'Ters geliyor" denen Kasımpaşa'yı da 4 golle dağıtan Kartal'a dün akşam da müjdeli haber geldi. Siyah-beyazlıların takipçisi Medipol Başakşehir, Trabzonspor deplasmanında 2 puan kaybedince hafta başında 2 puan olan fark 4'e çıktı. Bu da şu demek oluyor; Kara Kartal haftaya lige veda eden Gaziantepspor ile deplasmanda oynayacağı maçı kazanırsa tarihinde 15'inci kez şampiyon olup, üçüncü yıldızı takacak.

    HER KATEGORİDE LİDER
    Siyah-beyazlıların bu başarısı tesadüf değil. Beşiktaş 65 golle ligin en skorer takımı, 30 golle en az gol giyen ekiplerden biri. Gol krallığında 18 kez fileleri sarsan Cenk Tosun ikinci durumda. 13 asist yapan Quaresma zirveyi Sneijder ile paylaşıyor. Bitti mi? Hayır. Beşiktaş 491 şut denemesi ve 194 isabetli şutla bu kategorilerde de lider. En çok isabetli orta orta yapan (118), en çok korner kullanan (200) takım da siyah-beyazlılar. 1878 isabetli pasla Marcelo bu alanda lider, Q7 en fazla isabetli orta (37) ve en çok korner kullanan futbolcu (136) kategorilerinde zirvede.

    BEŞiKTAŞ MAÇINA GELEN SIKILMAZ
    Kartal, Şenol Güneş idaresinde öyle bir futbol oynuyor ki tribüne gelen taraftarlar ile ekran başındaki milyonlar onları izlerken büyük keyif alıyor. Beşiktaş'ın oynadığı son 100 maçta 299 gol oldu. Siyah-beyazlıların maçlarında 2.99 gol ortalaması yakalandı.

    GÜNEŞ SÜREKLi REKOR KIRIYOR
    Beşiktaş'ın hocası Şenol Güneş geçen hafta 2-0'lık Bursaspor zaferiyle 2.26'lık puan ortalaması tutturup efsane teknik adam Gordon Milne'yi geride bırakmıştı. Kasımpaşa galibiyetiyle Şenol Güneş'in bu rakamı 2.27'ye yükseldi, bu hafta yeni bir rekor daha kırdı.
    1. 22 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:17
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