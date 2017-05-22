Yen Gaziantep'i tak yıldızı
Adım adım şampiyonluğa yürüyen Beşiktaş’ın önünde artık tek engel kaldı. G.Antep’e 4 puan farkla gidecek olan Kartal, kazanırsa ipi göğüsleyecek.
HER KATEGORİDE LİDER
Siyah-beyazlıların bu başarısı tesadüf değil. Beşiktaş 65 golle ligin en skorer takımı, 30 golle en az gol giyen ekiplerden biri. Gol krallığında 18 kez fileleri sarsan Cenk Tosun ikinci durumda. 13 asist yapan Quaresma zirveyi Sneijder ile paylaşıyor. Bitti mi? Hayır. Beşiktaş 491 şut denemesi ve 194 isabetli şutla bu kategorilerde de lider. En çok isabetli orta orta yapan (118), en çok korner kullanan (200) takım da siyah-beyazlılar. 1878 isabetli pasla Marcelo bu alanda lider, Q7 en fazla isabetli orta (37) ve en çok korner kullanan futbolcu (136) kategorilerinde zirvede.
BEŞiKTAŞ MAÇINA GELEN SIKILMAZ
Kartal, Şenol Güneş idaresinde öyle bir futbol oynuyor ki tribüne gelen taraftarlar ile ekran başındaki milyonlar onları izlerken büyük keyif alıyor. Beşiktaş'ın oynadığı son 100 maçta 299 gol oldu. Siyah-beyazlıların maçlarında 2.99 gol ortalaması yakalandı.
GÜNEŞ SÜREKLi REKOR KIRIYOR
Beşiktaş'ın hocası Şenol Güneş geçen hafta 2-0'lık Bursaspor zaferiyle 2.26'lık puan ortalaması tutturup efsane teknik adam Gordon Milne'yi geride bırakmıştı. Kasımpaşa galibiyetiyle Şenol Güneş'in bu rakamı 2.27'ye yükseldi, bu hafta yeni bir rekor daha kırdı.
- 22 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:17
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Trabzon'da kazanan Beşiktaş!
Toplam 16
Yorum
rvp ts nin avrupası bitmiştir artık bu yılda gidemediler haftayada fenerbahçe fark tar bu ts ye en rahat maçı olur fb nin bu ts yi farklı yener
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Trabzon'da kazanan Beşiktaş!
Toplam 16
Yorum
fenerbahçe ts nin avrupa hayal oldu fb de fark atacak haftaya en az 3 lük yapar fenerbahçe bu ts yi çok rahat maçı olacak fenerbahçenin
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U21 şampiyon
Toplam 4
Yorum
Mayk 1907 Bizlere aç oyuncuları alın doymuş oyunculardan takım kurmayın lütfen
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