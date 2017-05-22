Süper solak coştu bi kere

Şenol Güneş Okulu'ndan mezun olacak son isim Anderson Talisca... Benfica'dan kiralanan Brezilyalı yıldız kariyerinin en iyi dönemini geçiriyor. Portekiz ekibinde 78 karşılaşmaya çıkıp 20 gol atan ve 4 asist yapan 23 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş'ta performansını katladı. 32 karşılaşmada 15 gole ulaşırken 6 da asist yaptı. Beşiktaş sezon sonunda Benfica ile masaya oturup tapusunu almaya çalışacak. Ama sözleşmede 25 milyon euro yazması idarecileri köşeye sıkıştırıyor.