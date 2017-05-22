Mandzukic ısrarı sürüyor

İtalyan basınına göre siyah-beyazlılar, Juventus'ta bu sezon sol kanatta görev yapan forvet oyuncusu Mario Mandzukic için ısrarını sürdürüyor. Calciomercato'nun haberine göre Kartal, Juve'ye 7 milyon euro önerdi. Ancak İtalyan ekibi daha yüksek bir rakam istiyor. Mandzukic'i Fransız PSG'nin de istemesi nedeniyle fiyatı düşmüyor.