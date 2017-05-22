 Mandzukic ısrarı sürüyor – Fotomaç – 22 Mayıs 2017
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    22 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Mandzukic ısrarı sürüyor

    Mandzukic ısrarı sürüyor
    İtalyan basınına göre siyah-beyazlılar, Juventus'ta bu sezon sol kanatta görev yapan forvet oyuncusu Mario Mandzukic için ısrarını sürdürüyor. Calciomercato'nun haberine göre Kartal, Juve'ye 7 milyon euro önerdi. Ancak İtalyan ekibi daha yüksek bir rakam istiyor. Mandzukic'i Fransız PSG'nin de istemesi nedeniyle fiyatı düşmüyor.
    1. 22 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:02
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