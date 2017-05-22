İhanet trafiği

Beşiktaş'ın evli ve 2 çocuklueşiSeksi şarkıcı memleketi Belgrad'da TV programı çekimindeyken ünlü futbolcu da önceki gece çapkınlık turuna çıktı.adlı mekana giden Sırp futbolcu, yemek yedikten sonra üst kattaki bar bölümüne geçti.sabaha karşıMekan çıkışı 'DS' plakalı lüks aracını alkollü olduğu gerekçesiyle valeye kullandırankoltuğa, esmer güzel ise arkaya geçti. Gazetecileri atlattığını düşünen ünlü futbolcu, trafik çevirmesine takılınca yakayı ele verdi.Zincirlikuyu'da rutin trafik çevirmesinde durdurulan araçta gazetecileri karşısında görenGörüntülenmemek için yoğun çaba sarf eden çapkın futbolcu ne yapıp ne ettiyse de objektiflerden kaçamadı.Araçtaki gizemli güzel ise olayın şokuyla gülmeye başladı. Daha sonra Tosic'in uyarısıyla kafasını öne eğen genç kadın, koltuğun arkasına saklanmaya çalıştı. Valeye uygulanan ehliyet kontrolü sonrası yoluna devam edenamacında başarılı olamadı. Fenerbahçe maçı sonrası eşiünlü futbolcunun kaçamak gecesini öğrenince bakalım ne yapacak?