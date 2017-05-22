 İhanet trafiği – Fotomaç – 22 Mayıs 2017
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    22 Mayıs 2017, Pazartesi
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    İhanet trafiği

    İhanet trafiği

    Beşiktaşlı , önceki gece faka bastı. Eşi ’nın Sırbistan’a gitmesiyle yalnız kalan Tosic, çapkınlık turunda yakalandı. Futbolcu, gece boyunca samimi olduğu esmer güzelle trafik çevirmesinde yakayı ele verince büyük panik yaşadı.

    Beşiktaş'ın evli ve 2 çocuklu Sırp futbolcusu Dusko Tosic, eşi Jelena Karleusa'nın Sırbistan'da olmasını fırsat bildi. Seksi şarkıcı memleketi Belgrad'da TV programı çekimindeyken ünlü futbolcu da önceki gece çapkınlık turuna çıktı. Kasımpaşaspor galibiyetini kutlamak için maç sonrası Etiler'deki Boşnak adlı mekana giden Sırp futbolcu, yemek yedikten sonra üst kattaki bar bölümüne geçti. Esmer bir güzelle samimi bir şekilde eğlendiği öğrenilen Tosic, sabaha karşı 05.15'te mekandan ayrıldı. Mekan çıkışı 'DS' plakalı lüks aracını alkollü olduğu gerekçesiyle valeye kullandıran Tosic ön koltuğa, esmer güzel ise arkaya geçti. Gazetecileri atlattığını düşünen ünlü futbolcu, trafik çevirmesine takılınca yakayı ele verdi.

    ENGELLEMEYE ÇALIŞTI!
    Zincirlikuyu'da rutin trafik çevirmesinde durdurulan araçta gazetecileri karşısında gören Tosic, panikleyerek güneşliği indirdi. Görüntülenmemek için yoğun çaba sarf eden çapkın futbolcu ne yapıp ne ettiyse de objektiflerden kaçamadı.



    Araçtaki gizemli güzel ise olayın şokuyla gülmeye başladı. Daha sonra Tosic'in uyarısıyla kafasını öne eğen genç kadın, koltuğun arkasına saklanmaya çalıştı. Valeye uygulanan ehliyet kontrolü sonrası yoluna devam eden Dusko Tosic, hemen telefona sarılarak fotoğrafların engellenmesi için gazetecilere ulaşmaya çalışsa da amacında başarılı olamadı. Fenerbahçe maçı sonrası eşi Tosic'i korumak için sosyal medya hesabından olay paylaşımlar yapan ve bir hayli tepki çeken Jelena Karleusa, ünlü futbolcunun kaçamak gecesini öğrenince bakalım ne yapacak?


    Kaynak: TAKVİM
    1. 22 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:17
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