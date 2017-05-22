İhanet trafiği
Beşiktaşlı Dusko Tosic, önceki gece faka bastı. Eşi Jelena Karleusa’nın Sırbistan’a gitmesiyle yalnız kalan Tosic, çapkınlık turunda yakalandı. Futbolcu, gece boyunca samimi olduğu esmer güzelle trafik çevirmesinde yakayı ele verince büyük panik yaşadı.
ENGELLEMEYE ÇALIŞTI!
Zincirlikuyu'da rutin trafik çevirmesinde durdurulan araçta gazetecileri karşısında gören Tosic, panikleyerek güneşliği indirdi. Görüntülenmemek için yoğun çaba sarf eden çapkın futbolcu ne yapıp ne ettiyse de objektiflerden kaçamadı.
Araçtaki gizemli güzel ise olayın şokuyla gülmeye başladı. Daha sonra Tosic'in uyarısıyla kafasını öne eğen genç kadın, koltuğun arkasına saklanmaya çalıştı. Valeye uygulanan ehliyet kontrolü sonrası yoluna devam eden Dusko Tosic, hemen telefona sarılarak fotoğrafların engellenmesi için gazetecilere ulaşmaya çalışsa da amacında başarılı olamadı. Fenerbahçe maçı sonrası eşi Tosic'i korumak için sosyal medya hesabından olay paylaşımlar yapan ve bir hayli tepki çeken Jelena Karleusa, ünlü futbolcunun kaçamak gecesini öğrenince bakalım ne yapacak?
Kaynak: TAKVİM
- 22 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:17
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Trabzon'da kazanan Beşiktaş!
Toplam 16
Yorum
rvp ts nin avrupası bitmiştir artık bu yılda gidemediler haftayada fenerbahçe fark tar bu ts ye en rahat maçı olur fb nin bu ts yi farklı yener
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Trabzon'da kazanan Beşiktaş!
Toplam 16
Yorum
fenerbahçe ts nin avrupa hayal oldu fb de fark atacak haftaya en az 3 lük yapar fenerbahçe bu ts yi çok rahat maçı olacak fenerbahçenin
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U21 şampiyon
Toplam 4
Yorum
Mayk 1907 Bizlere aç oyuncuları alın doymuş oyunculardan takım kurmayın lütfen
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