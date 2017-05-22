Biz kimiz herkes bilsin
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Genel Kurul’da sert konuştu. Orman, “Hiç kimse bizi çantada keklik görmesin. Beşiktaş’ı ufak görenlere, Beşiktaş’ın kim olduğunu gösteriyoruz” ifadelerini kullandı
KULUBÜN BORCU 1.5 MİLYAR TL
FİKRET Orman, Çin, Endonezya, Azerbaycan pazarına açılmak istediklerini belirtti. Orman "Hakları yenilen Beşiktaş'ı geçtik artık rakiplerimiz 'Beşiktaş kollanıyor mu?' diye soruyor. Forma satışında iyi durumdayız. Türkiye'de diğer takımlar ortalama 6 bin 309 kişiye oynarken biz 31 bin 722 ortalamaya oynuyoruz. Rakiplerimizin statlarındaki taraftar sayısından fazla kombine satışı yaptık. Lyon maçındaki olaylar sonrası UEFA ön yargılı bir karar verdi. Bunu düzeltecektir" dedi. Her kulübün borçlarla yaşamak zorunda olduğunu hatırlatıp, azaltmak için formül aradıklarını kaydetti. Kongre sonunda Beşiktaş'ın borcu 1 milyar 448 milyon 578 bin TL olarak açıklandı.
F.BAHÇE'YE GÖNDERME!
Fikret Orman konuşması sırasında ezeli rakipleri Fenerbahçe'ye de ince mesajlar yolladı. Orman "Beşiktaş'ın büyüklüğünü düşünmeyenlere, büyüklüğümüzü gösteriyoruz. Beşiktaş'ın oyuncusunu alıp (İsmail Köybaşı) kenarda oturtanlara Beşiktaş'ın iyi olduğunu gösteriyoruz" diyerek Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.
- 22 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:29
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Trabzon'da kazanan Beşiktaş!
Toplam 16
Yorum
rvp ts nin avrupası bitmiştir artık bu yılda gidemediler haftayada fenerbahçe fark tar bu ts ye en rahat maçı olur fb nin bu ts yi farklı yener
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Trabzon'da kazanan Beşiktaş!
Toplam 16
Yorum
fenerbahçe ts nin avrupa hayal oldu fb de fark atacak haftaya en az 3 lük yapar fenerbahçe bu ts yi çok rahat maçı olacak fenerbahçenin
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U21 şampiyon
Toplam 4
Yorum
Mayk 1907 Bizlere aç oyuncuları alın doymuş oyunculardan takım kurmayın lütfen
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