Biz kimiz herkes bilsin

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Genel Kurul’da sert konuştu. Orman, “Hiç kimse bizi çantada keklik görmesin. Beşiktaş’ı ufak görenlere, Beşiktaş’ın kim olduğunu gösteriyoruz” ifadelerini kullandı

Kartal'da dün Genel Kurul vardı. Başkan Fikret Orman konuşmalarıyla güne damgasını vurdu. Orman, "Feda sloganı ile başladık, Gururlan sloganı ile devam ettik. Şimdi de 'Efendi Beşiktaş' sloganıyla yürüyoruz. Efendiyiz ama bu değil ki hakkımızı korumayacağız. Kim bize nasıl davranıyorsa ona o şekilde karşılık veriyoruz. Beşiktaş'ı ufak görenlere, Beşiktaş'ın kim olduğunu gösteriyoruz" diye konuştu. Yaklaşan şampiyonlukla ilgili konuşan Fikret Orman, "Gaziantep yönetiminden stadının büyük bölümünü istedik. Sıcak yaklaştılar. 30 bine yakın taraftarımızla oraya gideceğiz" ifadelerini kullandı.



KULUBÜN BORCU 1.5 MİLYAR TL

FİKRET Orman, Çin, Endonezya, Azerbaycan pazarına açılmak istediklerini belirtti. Orman "Hakları yenilen Beşiktaş'ı geçtik artık rakiplerimiz 'Beşiktaş kollanıyor mu?' diye soruyor. Forma satışında iyi durumdayız. Türkiye'de diğer takımlar ortalama 6 bin 309 kişiye oynarken biz 31 bin 722 ortalamaya oynuyoruz. Rakiplerimizin statlarındaki taraftar sayısından fazla kombine satışı yaptık. Lyon maçındaki olaylar sonrası UEFA ön yargılı bir karar verdi. Bunu düzeltecektir" dedi. Her kulübün borçlarla yaşamak zorunda olduğunu hatırlatıp, azaltmak için formül aradıklarını kaydetti. Kongre sonunda Beşiktaş'ın borcu 1 milyar 448 milyon 578 bin TL olarak açıklandı.



F.BAHÇE'YE GÖNDERME!

Fikret Orman konuşması sırasında ezeli rakipleri Fenerbahçe'ye de ince mesajlar yolladı. Orman "Beşiktaş'ın büyüklüğünü düşünmeyenlere, büyüklüğümüzü gösteriyoruz. Beşiktaş'ın oyuncusunu alıp (İsmail Köybaşı) kenarda oturtanlara Beşiktaş'ın iyi olduğunu gösteriyoruz" diyerek Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.