 Beşiktaş'ta mesai başladı – Fotomaç – 22 Mayıs 2017
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    22 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Beşiktaş'ta mesai başladı

    Beşiktaş'ta mesai başladı

    Beşiktaş'ta Gaziantepspor mesaisi başladı

    Son iki haftaya Medipol Başakşehir'in 4 puan önünde giren Beşiktaş, galip gelmesi halinde şampiyonluğunu ilan edeceği Gaziantepspor maçının hazırlıklarına başladı.

    Başkan Fikret Orman ve 2. başkan Ahmet Nur Çebi'nin de izlediği idman 1.5 saate yakın sürdü.
    Isınma koşuları ve top kapma çalışmaları ile başlayan antrenman iki grup halinde yapılan minik kale maçlar ile devam etti. Son bölümde yapılan çift kale maç ile günün tek çalışması sona erdi. Salonda çalışan Atiba, Talisca ve Quaresma ile izinli olan Demba Ba, Ersan Gülüm ve Tolga Zengin antrenmanda yer almadı.

    Beşiktaş, Gaziantepspor maçı hazırlıklarına yarın sabah yapacağı idman ile devam edecek.

    1. 22 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 20:04
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