Beşiktaş'ta mesai başladı
Beşiktaş'ta Gaziantepspor mesaisi başladı
Son iki haftaya Medipol Başakşehir'in 4 puan önünde giren Beşiktaş, galip gelmesi halinde şampiyonluğunu ilan edeceği Gaziantepspor maçının hazırlıklarına başladı.
Başkan Fikret Orman ve 2. başkan Ahmet Nur Çebi'nin de izlediği idman 1.5 saate yakın sürdü.
Isınma koşuları ve top kapma çalışmaları ile başlayan antrenman iki grup halinde yapılan minik kale maçlar ile devam etti. Son bölümde yapılan çift kale maç ile günün tek çalışması sona erdi. Salonda çalışan Atiba, Talisca ve Quaresma ile izinli olan Demba Ba, Ersan Gülüm ve Tolga Zengin antrenmanda yer almadı.
Beşiktaş, Gaziantepspor maçı hazırlıklarına yarın sabah yapacağı idman ile devam edecek.
- 22 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 20:04
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Büyük takas!
Toplam 88
Yorum
KARTAL OZAN MI KİM Kİ O TOLGAYIN ANCAK AYAKKABISINI TAŞIR. TA KASMIŞ MIŞ MIŞ MIŞTA MUŞ MUŞ MUŞ :)
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Final Four MVP'si Ekpe Udoh
Toplam 15
Yorum
antilegolas kac tane turk var deyıp te kıskanclıgın bu kadarını da yapabılmenıze hayret ettım.
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"Tesadüf değil..."
Toplam 102
Yorum
canyavuz takımda türk olunca olmuyor.gs de haci taffarel poposcu capone jardel olmasa uefa kupası ve süper kupa sadece hayalde kalırdı bence
Beşiktaş'ta mesai başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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