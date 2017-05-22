 Adriano-Q7 gidiyor mu? – Fotomaç – 22 Mayıs 2017
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    22 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Adriano-Q7 gidiyor mu?

    Adriano-Q7 gidiyor mu?
    Beşiktaş'a bu sezon başında gelen ve Caner Erkin'in uzun süren sakatlığında sol kanadı tek başına çekip çeviren Adriano ile Ricardo Quaresma'nın Çin'e satılacağı haberleri çıkmıştı. Dünkü Genel Kurul'da 2017 bütçesinde 71 milyon TL'lik futbolcu satış geliri detayının yer alması "Acaba Adriano ve Quaresma sezon sonu satılıyor mu? sorularını güçlendirdi.
    1. 22 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:06
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