 Aboubakar kaçmaz – Fotomaç – 22 Mayıs 2017
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    22 Mayıs 2017, Pazartesi
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    kaçmaz

    Aboubakar kaçmaz

    Kamerunlu yıldız, son dönemdeki performansıyla göz kamaştırıyor Ancak 10 milyon euro’luk satın alma bedeli yönetimi düşündürüyor

    Beşiktaşlılar, gol kralı Mario Gomez'in arkasından çok gözyaşı dökmüştü. Hele ki yerine Vincent Aboubakar gibi 'marka' olmayan bir isim gelince endişeler artmıştı. Kamerunlu forvet de sezona kötü başlamıştı. 2-3 metreden kaçırdığı gollerle saç baş yoldururken yüksek maaşı konuşulur olmuştu. Ancak Afrika Kupası sonrası Aboubakar tam anlamıyla coştu. Ülkesine kupayı kazandıran golü kaydeden 25 yaşındaki oyuncu bu moralle Kartal'a da büyük katkı sağladı. 11 gole ulaşırken 4 kez de asist yaptı.

    TAPUSU ÇOK PAHALI
    Kartal'da camia Vincent Aboubakar'ın yararlı olacağı konusunda fikir birliğine vardı. Ancak Porto'nun koyduğu satın alma opsiyonu 10 milyon euro. Siyah-beyazlı yönetim Portekiz kulübüyle masaya oturarak bu rakamda indirime gitmelerini isteyecek. Yeterli indirim olursa da henüz 25 yaşındaki için yatırım yapılacak. Yönetim, teknik direktör Şenol Güneş'e de fikrini sordu. Tecrübeli çalıştırıcı da her sene forvet değiştirmenin oyun sistemini aksattığını belirterek, siyah-beyazlı takıma uyum sağlayan Aboubakar'ın kalması yönünde görüş bildirdi.

    KALMAYI ÇOK iSTiYOR
    Vincent Aboubakar da kariyerine Beşiktaş'ta devam etmek istiyor. Kulübün her sene Şampiyonlar Ligi'nde oynaması ve Şenol Güneş'in hücuma yönelik sistemi Kamerunlu yıldız için önemli etkenler. Ayrıca Kartal'dan 3.3 milyon euro kazanıyor.
    1. 22 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:06
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