Aboubakar kaçmaz
Kamerunlu yıldız, son dönemdeki performansıyla göz kamaştırıyor Ancak 10 milyon euro’luk satın alma bedeli yönetimi düşündürüyor
TAPUSU ÇOK PAHALI
Kartal'da camia Vincent Aboubakar'ın yararlı olacağı konusunda fikir birliğine vardı. Ancak Porto'nun koyduğu satın alma opsiyonu 10 milyon euro. Siyah-beyazlı yönetim Portekiz kulübüyle masaya oturarak bu rakamda indirime gitmelerini isteyecek. Yeterli indirim olursa da henüz 25 yaşındaki Aboubakar için yatırım yapılacak. Yönetim, teknik direktör Şenol Güneş'e de fikrini sordu. Tecrübeli çalıştırıcı da her sene forvet değiştirmenin oyun sistemini aksattığını belirterek, siyah-beyazlı takıma uyum sağlayan Aboubakar'ın kalması yönünde görüş bildirdi.
KALMAYI ÇOK iSTiYOR
Vincent Aboubakar da kariyerine Beşiktaş'ta devam etmek istiyor. Kulübün her sene Şampiyonlar Ligi'nde oynaması ve Şenol Güneş'in hücuma yönelik sistemi Kamerunlu yıldız için önemli etkenler. Ayrıca Kartal'dan 3.3 milyon euro kazanıyor.
- 22 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:06
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Trabzon'da kazanan Beşiktaş!
Toplam 16
Yorum
rvp ts nin avrupası bitmiştir artık bu yılda gidemediler haftayada fenerbahçe fark tar bu ts ye en rahat maçı olur fb nin bu ts yi farklı yener
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Trabzon'da kazanan Beşiktaş!
Toplam 16
Yorum
fenerbahçe ts nin avrupa hayal oldu fb de fark atacak haftaya en az 3 lük yapar fenerbahçe bu ts yi çok rahat maçı olacak fenerbahçenin
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U21 şampiyon
Toplam 4
Yorum
Mayk 1907 Bizlere aç oyuncuları alın doymuş oyunculardan takım kurmayın lütfen
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