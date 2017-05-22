Aboubakar kaçmaz

Beşiktaşlılar,gol kralı'in arkasından çok gözyaşı dökmüştü. Hele ki yerinegibiolmayan bir isim gelince endişeler artmıştı.forvet de sezona kötü başlamıştı. 2-3 metreden kaçırdığı gollerle saç baş yoldururken yüksek maaşı konuşulur olmuştu. Ancaksonrasıtam anlamıyla coştu. Ülkesine kupayı kazandıran golü kaydeden 25 yaşındaki oyuncu bu moralle Kartal'a da büyük katkı sağladı. 11 gole ulaşırken 4 kez de asist yaptı.Kartal'da camia'ın yararlı olacağıkonusunda fikir birliğinevardı. Ancak'nun koyduğusatın alma opsiyonu. Siyah-beyazlıyönetim Portekiz kulübüylemasaya oturarak bu rakamdaindirime gitmelerini isteyecek.Yeterli indirim olursa dahenüziçin yatırım yapılacak. Yönetim,teknik direktör'e de fikrini sordu. Tecrübeliçalıştırıcı da her seneforvet değiştirmenin oyun sisteminiaksattığını belirterek,siyah-beyazlı takıma uyumsağlayan Aboubakar'ın kalmasıyönünde görüş bildirdi.Vincent Aboubakar da kariyerine Beşiktaş'ta devam etmek istiyor. Kulübün her sene Şampiyonlar Ligi'nde oynaması ve Şenol Güneş'in hücuma yönelik sistemi Kamerunlu yıldız için önemli etkenler. Ayrıca Kartal'dan 3.3 milyon euro kazanıyor.