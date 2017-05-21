Yönetim mali ve idari yönden ibra edildi

Beşiktaş Kulübünün yıllık olağan idari ve mali genel kurulunda, Fikret Orman yönetiminin 2016 faaliyetleri, mali ve idari yönden ayrı ayrı ibra edildi.

Beşiktaş Akatlar Arena'da gerçekleştirilen kongrede, kulüp yönetim kurulunun 2016 yılı faaliyetleri ibraya sunuldu.



Üyeler, Orman yönetimini hem mali hem de idari yönden ayrı ayrı oy çokluğuyla ibra etti.