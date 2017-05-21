Yönetim mali ve idari yönden ibra edildi
Beşiktaş Kulübünün yıllık olağan idari ve mali genel kurulunda, Fikret Orman yönetiminin 2016 faaliyetleri, mali ve idari yönden ayrı ayrı ibra edildi.
Üyeler, Orman yönetimini hem mali hem de idari yönden ayrı ayrı oy çokluğuyla ibra etti.
- 21 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 15:26
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U21 şampiyon
Toplam 2
Yorum
fb 10 numara arıyormuş fener samet var stoper arıyormuş yiğithan var arıyormuş fener savaş var görkem var tarık var varoğluvar uzaklardaaramafb
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Fikret Orman'dan rakiplere gözdağı
Toplam 2
Yorum
hmtrsn bugüne kadar kaç kere teşekkür ettin. zoruna giden okumasın bizim haberlerimizi
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Pek yakında!
Toplam 4
Yorum
Şampiyon Beşiktaş Geçen hafta renklilerin umudu bursaydı hepsi bursalı oldu,bu hafta hepsinin umutları söndü şampiyon belli olunca.Herkes kendi sayfasında :))
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