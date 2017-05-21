Yıldızlar şov yaptı
Beşiktaş’ın hücum hattı büyük ressam Picasso gibiydi... Aboubakar, Oğuzhan, Q7, Talisca, Babel gibi usta kramponlar sihirli ayaklarıyla futbol resitali sundu
Şampiyonluğa, üçüncü yıldıza koşan Kartal sahasında Kasımpaşaspor engelini rahat aşarken yeşil çimler üzerinde yine muhteşem görüntüler vardı. Beşiktaş öyle goller attı ki mücadeleyi takip edenler sanki maç değil de bir sanat eserine şahit oldular. Siyah-beyazlıların ilk golü harikaydı. Oğuzhan Özyakup ve Vincent Aboubakar, karşılarındaki 6 Kasımpaşalı'yı iki verkaçla geçti. Kamerunlu karşı karşıya kaldığı pozisyonda nefis vurup takımını 1-0 öne geçirdi. Kasımpaşa'nın beraberlik golünün ardından Ricardo Quaresma penaltıdan takımını 2-1'lik üstünlüğe taşıdı. 3. gol de görülmeye değerdi. Bursaspor maçında Zidanevari bir asist yapan Aboubakar dün de topun altına akıllıca girip Talisca'ya golü attırdı.
Q7'DEN MUZ ORTA
Beşiktaş'ın hücum hattı açıldıkça açıldı. Maçın en iyilerinden Ricardo Quaresma sağ kanatta aldığı topu öyle bir kesti ki meşin yuvarlağa ne kaleci çıkabildi ne de savunma dokunabildi. Demarke şekilde topla buluşan Babel kafayı çaktı, farkı iyice açtı. Kartal gökyüzündeki yıldızları kıskandıran, yeşil sahaların usta kramponlarıyla zafere kanat çırptı. Camia üçüncü yıldız için geri sayıma başladı.
Q7'DEN MUZ ORTA
Beşiktaş'ın hücum hattı açıldıkça açıldı. Maçın en iyilerinden Ricardo Quaresma sağ kanatta aldığı topu öyle bir kesti ki meşin yuvarlağa ne kaleci çıkabildi ne de savunma dokunabildi. Demarke şekilde topla buluşan Babel kafayı çaktı, farkı iyice açtı. Kartal gökyüzündeki yıldızları kıskandıran, yeşil sahaların usta kramponlarıyla zafere kanat çırptı. Camia üçüncü yıldız için geri sayıma başladı.
- 21 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:36
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Yılın en iyi 5'inde 2 F.Bahçe'li
Toplam 1
Yorum
Atillas-BJK Yarın futbol yok. Feneri tutacağız
-
"FIFA'ya 'TFF'ye müdahale et' diye gidiyoruz"
Toplam 14
Yorum
Fenerlilere Adam Medical Parkın sahibi genel müdürü,liv hospital ın genel müdürü ve doktor,bu adama pirimci diyorsanız sizde birşey ararım..
-
"Beşiktaş Türkiye'de her zaman favoridir"
Toplam 4
Yorum
Atillas-BJK Akıl mantık
Yıldızlar şov yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.