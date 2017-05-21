 Yıldızlar şov yaptı – Fotomaç – 21 Mayıs 2017
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    21 Mayıs 2017, Pazar
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    Yıldızlar şov yaptı

    Yıldızlar şov yaptı

    ’ın hücum hattı büyük ressam Picasso gibiydi... Aboubakar, Oğuzhan, Q7, Talisca, Babel gibi usta kramponlar sihirli ayaklarıyla futbol resitali sundu

    Şampiyonluğa, üçüncü yıldıza koşan Kartal sahasında Kasımpaşaspor engelini rahat aşarken yeşil çimler üzerinde yine muhteşem görüntüler vardı. öyle goller attı ki mücadeleyi takip edenler sanki maç değil de bir sanat eserine şahit oldular. Siyah-beyazlıların ilk golü harikaydı. Oğuzhan Özyakup ve Vincent Aboubakar, karşılarındaki 6 Kasımpaşalı'yı iki verkaçla geçti. Kamerunlu karşı karşıya kaldığı pozisyonda nefis vurup takımını 1-0 öne geçirdi. Kasımpaşa'nın beraberlik golünün ardından Ricardo Quaresma penaltıdan takımını 2-1'lik üstünlüğe taşıdı. 3. gol de görülmeye değerdi. Bursaspor maçında Zidanevari bir asist yapan Aboubakar dün de topun altına akıllıca girip Talisca'ya golü attırdı.

    Q7'DEN MUZ ORTA
    Beşiktaş'ın hücum hattı açıldıkça açıldı. Maçın en iyilerinden Ricardo Quaresma sağ kanatta aldığı topu öyle bir kesti ki meşin yuvarlağa ne kaleci çıkabildi ne de savunma dokunabildi. Demarke şekilde topla buluşan Babel kafayı çaktı, farkı iyice açtı. Kartal gökyüzündeki yıldızları kıskandıran, yeşil sahaların usta kramponlarıyla zafere kanat çırptı. Camia üçüncü yıldız için geri sayıma başladı.
    1. 21 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:36
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