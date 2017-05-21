Taraftara ters köşe!
Aston Villa'nın sahibi Tony Xia'nı yaptığı bir paylaşım, Aston Villa taraftarını ters köşeye yatırdı.
İngiltere'nin köklü kulüplerinden Asyon Villa'nın Çinli sahibi Tony Xia, kendi Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla taraftarları şaşkına çevirdi. Brezilyalı efsane futbolcu Roberto Carlos'a Aston Villa forması verirken çekilen bu fotoğraf, taraftarlar arasında transfer paylaşımı olarak algılandı. 2012 yılında profesyonel futbol kariyerine son veren 44 yaşındaki Roberto Carlos'un takımlarında oynayacağını düşünen Aston Villa taraftarları, oldukça heyecanlandı.
Tabi burada hata sadece Aston Villa taraftarlarında değil… Dünya çapında bir yıldız olan Roberto Carlos'un futbolu bırakmış olduğunu bilmeyen taraftarların, Aston Villa'nın sahibi Tony Xia'nın paylaşımının altına yazdığı "Yeni sezonun ilk transferi" yazısını okuyup inanmaları gayet normal.
Ayrıca Tony Xia'nin taraftarın gönlünü almak için sezon başında en azından bir yıldız transferi yapması da şart görünüyor.
Tabi burada hata sadece Aston Villa taraftarlarında değil… Dünya çapında bir yıldız olan Roberto Carlos'un futbolu bırakmış olduğunu bilmeyen taraftarların, Aston Villa'nın sahibi Tony Xia'nın paylaşımının altına yazdığı "Yeni sezonun ilk transferi" yazısını okuyup inanmaları gayet normal.
Ayrıca Tony Xia'nin taraftarın gönlünü almak için sezon başında en azından bir yıldız transferi yapması da şart görünüyor.
- 21 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 18:34
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
FIFA el koymalı
Toplam 17
Yorum
Zeki yaa CAS neye göre karar verdi? önüne koyulan kagitlara göre demi? peki o önüne konulan kagitlarin hepsinin düzmece oldugu zaten kanitlanmi
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Beşiktaş o takımı satın alıyor
Toplam 1
Yorum
Berkay Helal olsun BJK'ye
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Trabzonspor - Medipol Başakşehir | 19.00
Toplam 1
Yorum
:) #Haydi Başakşehir yapabilirsin
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