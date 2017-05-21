 Taraftara ters köşe! – Fotomaç – 21 Mayıs 2017
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    21 Mayıs 2017, Pazar
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    Taraftara ters köşe!

    Taraftara ters köşe!

    'nın sahibi Tony Xia'nı yaptığı bir paylaşım, Aston Villa taraftarını ters köşeye yatırdı.

    İngiltere'nin köklü kulüplerinden Asyon Villa'nın Çinli sahibi Tony Xia, kendi Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla taraftarları şaşkına çevirdi. Brezilyalı efsane futbolcu Roberto Carlos'a forması verirken çekilen bu fotoğraf, taraftarlar arasında transfer paylaşımı olarak algılandı. 2012 yılında profesyonel futbol kariyerine son veren 44 yaşındaki Roberto Carlos'un takımlarında oynayacağını düşünen Aston Villa taraftarları, oldukça heyecanlandı.

    Tabi burada hata sadece Aston Villa taraftarlarında değil… Dünya çapında bir yıldız olan Roberto Carlos'un futbolu bırakmış olduğunu bilmeyen taraftarların, Aston Villa'nın sahibi Tony Xia'nın paylaşımının altına yazdığı "Yeni sezonun ilk transferi" yazısını okuyup inanmaları gayet normal.

    Ayrıca Tony Xia'nin taraftarın gönlünü almak için sezon başında en azından bir yıldız transferi yapması da şart görünüyor.
    1. 21 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 18:34
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