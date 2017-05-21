 Sevinç ve hüzün – Fotomaç – 21 Mayıs 2017
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    21 Mayıs 2017, Pazar
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    Sevinç ve hüzün

    Sevinç ve hüzün
    Beşiktaş maçın başında iki duyguyu bir arada yaşadı. Henüz 2. dakikanın 38. saniyesinde Aboubakar, Beşiktaş'ın bu sezonki en erken golüne imza attı. Yaklaşık 40 saniye sonra Eduok'un beraberlik golü geldi ve Kartal bu kez de en erken golünü yedi.
    1. 21 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:05
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