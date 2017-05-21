Sevinç ve hüzün

Beşiktaş maçın başında iki duyguyu bir arada yaşadı. Henüz 2. dakikanın 38. saniyesinde Aboubakar, Beşiktaş'ın bu sezonki en erken golüne imza attı. Yaklaşık 40 saniye sonra Eduok'un beraberlik golü geldi ve Kartal bu kez de en erken golünü yedi.