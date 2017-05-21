Sevinç ve hüzün
Beşiktaş maçın başında iki duyguyu bir arada yaşadı. Henüz 2. dakikanın 38. saniyesinde Aboubakar, Beşiktaş'ın bu sezonki en erken golüne imza attı. Yaklaşık 40 saniye sonra Eduok'un beraberlik golü geldi ve Kartal bu kez de en erken golünü yedi.
- 21 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:05
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Yılın en iyi 5'inde 2 F.Bahçe'li
Toplam 1
Yorum
Atillas-BJK Yarın futbol yok. Feneri tutacağız
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"FIFA'ya 'TFF'ye müdahale et' diye gidiyoruz"
Toplam 14
Yorum
Fenerlilere Adam Medical Parkın sahibi genel müdürü,liv hospital ın genel müdürü ve doktor,bu adama pirimci diyorsanız sizde birşey ararım..
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"Beşiktaş Türkiye'de her zaman favoridir"
Toplam 4
Yorum
Atillas-BJK Akıl mantık
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