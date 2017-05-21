Rekor kırdı
Fabri, Kasımpaşa maçında da ilk 11'de başlayarak kariyeri adına önemli bir rekora imza attı. Kasımpaşa maçıyla birlikte bu sezon 42. kez Beşiktaş formasıyla sahaya çıkan Fabri kariyerinde en çok maç oynadığı sezonu geride bırakmayı başardı.
- 21 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:07
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Yılın en iyi 5'inde 2 F.Bahçe'li
Toplam 1
Yorum
Atillas-BJK Yarın futbol yok. Feneri tutacağız
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"FIFA'ya 'TFF'ye müdahale et' diye gidiyoruz"
Toplam 14
Yorum
Fenerlilere Adam Medical Parkın sahibi genel müdürü,liv hospital ın genel müdürü ve doktor,bu adama pirimci diyorsanız sizde birşey ararım..
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"Beşiktaş Türkiye'de her zaman favoridir"
Toplam 4
Yorum
Atillas-BJK Akıl mantık
Rekor kırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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