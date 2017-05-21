 Rekor kırdı – Fotomaç – 21 Mayıs 2017
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    21 Mayıs 2017, Pazar
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    Rekor kırdı

    Rekor kırdı
    , Kasımpaşa maçında da ilk 11'de başlayarak kariyeri adına önemli bir rekora imza attı. Kasımpaşa maçıyla birlikte bu sezon 42. kez Beşiktaş formasıyla sahaya çıkan Fabri kariyerinde en çok maç oynadığı sezonu geride bırakmayı başardı.
    1. 21 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:07
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