Recep Adanır hayatını kaybetti
Beşiktaş’ın efsane oyuncusu Recep Adanır, 88 yaşında hayatını kaybederken, tüm camia üzüntüye boğuldu
Beşiktaş tarihinin efsane isimlerinden "Baba" lakaplı efsane futbolcusu Recep Adanır 88 yaşında hayatını kaybetti. Recep Adanır'ın cenazesi bugün İkindi Namazına müteakip Antalya Murat Paşa Camii'nden kaldırılarak, defnedilecek. Siyah-Beyazlılar'ın formasını 1950-59 yılları arasında terleten ve başarılı futbolunun yanında takımda üstlendiği 'büyüklük' rolüyle ön plana çıkan Recep Adanır, 'Beşiktaş Efsaneleri' kapsamında alınmıştı. Beşiktaş Kulübü vefat nedeniyle taziye mesajı yayımlarken, Kasımpaşa maçı öncesi Adanır için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.
- 21 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:21
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Yılın en iyi 5'inde 2 F.Bahçe'li
Toplam 1
Yorum
Atillas-BJK Yarın futbol yok. Feneri tutacağız
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"FIFA'ya 'TFF'ye müdahale et' diye gidiyoruz"
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Fenerlilere Adam Medical Parkın sahibi genel müdürü,liv hospital ın genel müdürü ve doktor,bu adama pirimci diyorsanız sizde birşey ararım..
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"Beşiktaş Türkiye'de her zaman favoridir"
Toplam 4
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Atillas-BJK Akıl mantık
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