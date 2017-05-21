 Recep Adanır hayatını kaybetti – Fotomaç – 21 Mayıs 2017
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    21 Mayıs 2017, Pazar
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    hayatını kaybetti

    Recep Adanır hayatını kaybetti

    Beşiktaş’ın efsane oyuncusu , 88 yaşında hayatını kaybederken, tüm camia üzüntüye boğuldu

    Beşiktaş tarihinin efsane isimlerinden "Baba" lakaplı efsane futbolcusu Recep Adanır 88 yaşında hayatını kaybetti. 'ın cenazesi bugün İkindi Namazına müteakip Antalya Murat Paşa Camii'nden kaldırılarak, defnedilecek. Siyah-Beyazlılar'ın formasını 1950-59 yılları arasında terleten ve başarılı futbolunun yanında takımda üstlendiği 'büyüklük' rolüyle ön plana çıkan Recep Adanır, 'Beşiktaş Efsaneleri' kapsamında alınmıştı. Beşiktaş Kulübü vefat nedeniyle taziye mesajı yayımlarken, Kasımpaşa maçı öncesi Adanır için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.
    1. 21 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:21
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