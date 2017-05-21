 Penaltı doğru ama net faul de vardı – Fotomaç – 21 Mayıs 2017
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    21 Mayıs 2017, Pazar
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    Penaltı doğru ama net faul de vardı

    Penaltı doğru ama net faul de vardı
    Kasımpaşa Teknik Direktörü , "Topla oynadık ama sonuç alamadık" dedi. ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Özdeş, "Beşiktaş her topu aldığında etkili oldu. Penaltı golü oldu. Benim bulunduğum yerden de kol açıktı. Penaltıydı. Beşiktaş'a karşı topa sahip olmak bir şey ifade etmiyor. 4 gol yedik. Hakemler faulü görmezse direncimiz kalmaz. Bence net faul vardı" ifadesini kullandı.
    1. 21 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:59
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