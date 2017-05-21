Penaltı doğru ama net faul de vardı
Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, "Topla oynadık ama sonuç alamadık" dedi. ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Özdeş, "Beşiktaş her topu aldığında etkili oldu. Penaltı golü oldu. Benim bulunduğum yerden de kol açıktı. Penaltıydı. Beşiktaş'a karşı topa sahip olmak bir şey ifade etmiyor. 4 gol yedik. Hakemler faulü görmezse direncimiz kalmaz. Bence net faul vardı" ifadesini kullandı.
- 21 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:59
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Yılın en iyi 5'inde 2 F.Bahçe'li
Toplam 1
Yorum
Atillas-BJK Yarın futbol yok. Feneri tutacağız
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"FIFA'ya 'TFF'ye müdahale et' diye gidiyoruz"
Toplam 14
Yorum
Fenerlilere Adam Medical Parkın sahibi genel müdürü,liv hospital ın genel müdürü ve doktor,bu adama pirimci diyorsanız sizde birşey ararım..
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"Beşiktaş Türkiye'de her zaman favoridir"
Toplam 4
Yorum
Atillas-BJK Akıl mantık
Penaltı doğru ama net faul de vardı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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