 Pek yakında! – Fotomaç – 21 Mayıs 2017
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    21 Mayıs 2017, Pazar
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    Pek yakında!

    Pek yakında!

    Siyah-beyazlı ekip, Kasımpaşa engelini de güle oynaya geçti. Şimdi gözler rakipte... Eğer Başakşehir bugün puan kaybederse Kartal, 15. şampiyonluğunu Gaziantep’te ilan edebilecek

    şampiyonluk yürüyüşünü emin adımlarla sürdürüyor. Siyah-beyazlı ekip, zorlu Kasımpaşa engelini 4-1'le geçti ve artık gün saymaya başladı. Kartal'ı dün galibiyete taşıyan goller Aboubakar, Quaresma, Talisca ve Ryan Babel'den gelirken konuk ekibin tek sayısını Eduok ise kaydetti. Beşiktaş böylece son 3 maçında 8 puan kaybettiği rakibi karşısındaki kötü istatistiğine dün akşam son vermiş oldu.

    Puanını 71'e çıkaran Beşiktaş, maç fazlasıyla bitime 2 hafta kala en yakın takipçisi Medipol Başakşehir ile arasındaki puan farkını 5'e çıkardı. Başakşehir, bugün Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak. Eğer puan kaybederse, Beşiktaş haftaya Gaziantep'i yendiği taktirde şampiyonluğunu ilan edecek. Son hafta Vodafone Arena'da oynanacak Osmanlı maçı da düğün derneğe dönecek.
    1. 21 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:49
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