Maestro yine sahnede
Siyah-beyazlıların orta sahada hücumlarını şekillendiren 'orkestra şefi' Oğuzhan Özyakup dün yine harika bir maç çıkardı. İlk golde Vincent Aboubakar'la yaptığı verkaçlar, 3. golde topuğuyla atağı başlatması muhteşemdi. Kaptan, büyük futboluyla yine takdiri aldı.
- 21 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:40
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Yılın en iyi 5'inde 2 F.Bahçe'li
Toplam 1
Yorum
Atillas-BJK Yarın futbol yok. Feneri tutacağız
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"FIFA'ya 'TFF'ye müdahale et' diye gidiyoruz"
Toplam 14
Yorum
Fenerlilere Adam Medical Parkın sahibi genel müdürü,liv hospital ın genel müdürü ve doktor,bu adama pirimci diyorsanız sizde birşey ararım..
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"Beşiktaş Türkiye'de her zaman favoridir"
Toplam 4
Yorum
Atillas-BJK Akıl mantık
Maestro yine sahnede haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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