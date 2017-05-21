 Maestro yine sahnede – Fotomaç – 21 Mayıs 2017
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    21 Mayıs 2017, Pazar
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    Maestro yine sahnede

    Maestro yine sahnede
    Siyah-beyazlıların orta sahada hücumlarını şekillendiren 'orkestra şefi' dün yine harika bir maç çıkardı. İlk golde Vincent Aboubakar'la yaptığı verkaçlar, 3. golde topuğuyla atağı başlatması muhteşemdi. Kaptan, büyük futboluyla yine takdiri aldı.
    1. 21 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:40
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