Klasik kadro
Şenol Güneş'in dünkü 11'de sürpriz bir değişiklik olmadı. Atiba'nın ağrılarının geçmemesi üzerine orta alanda beklenildiği gibi Tolay yer aldı. Talisca takıma dönerken Aboubakar da Kasımpaşa karşısında takımdaki yerini aldı. Cenk Tosun yine yedekler arasındaydı.
- 21 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:04
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Yılın en iyi 5'inde 2 F.Bahçe'li
Toplam 1
Yorum
Atillas-BJK Yarın futbol yok. Feneri tutacağız
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"FIFA'ya 'TFF'ye müdahale et' diye gidiyoruz"
Toplam 14
Yorum
Fenerlilere Adam Medical Parkın sahibi genel müdürü,liv hospital ın genel müdürü ve doktor,bu adama pirimci diyorsanız sizde birşey ararım..
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"Beşiktaş Türkiye'de her zaman favoridir"
Toplam 4
Yorum
Atillas-BJK Akıl mantık
Klasik kadro haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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