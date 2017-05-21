 Klasik kadro – Fotomaç – 21 Mayıs 2017
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    21 Mayıs 2017, Pazar
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    Klasik kadro

    Klasik kadro
    'in dünkü 11'de sürpriz bir değişiklik olmadı. Atiba'nın ağrılarının geçmemesi üzerine orta alanda beklenildiği gibi Tolay yer aldı. Talisca takıma dönerken Aboubakar da Kasımpaşa karşısında takımdaki yerini aldı. Cenk Tosun yine yedekler arasındaydı.
    1. 21 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:04
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