Hakem asist yaptı
Taç atışından gelen top orta hakem Serkan Çınar’a çaprarak Eduok’un önüne düştü. O da Kasımpaşa’nın tek golünü kaydetti
Beşiktaş-Kasımpaşa karşılaşmasının 4'üncü dakikadasında çok ilginç bir an yaşandı. Bu dakikada Kasımpaşa skora denge getirdi. Konuk ekibin sol taraftan kullandığı taç atışında hakem Serkan Çınar'ın sırtına çarpan top, Samuel Eduok'un önünde kaldı. 23 yaşındaki Nijeryalı futbolcu da ceza yayının gerisinden sert vuruşunda, meşin yuvarlak sol köşeden filelerle buluştu ve skoru 1-1 olarak eşitledi.
- 21 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:57
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Yılın en iyi 5'inde 2 F.Bahçe'li
Toplam 1
Yorum
Atillas-BJK Yarın futbol yok. Feneri tutacağız
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"FIFA'ya 'TFF'ye müdahale et' diye gidiyoruz"
Toplam 14
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Fenerlilere Adam Medical Parkın sahibi genel müdürü,liv hospital ın genel müdürü ve doktor,bu adama pirimci diyorsanız sizde birşey ararım..
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"Beşiktaş Türkiye'de her zaman favoridir"
Toplam 4
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Atillas-BJK Akıl mantık
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