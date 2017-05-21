 Hakem asist yaptı – Fotomaç – 21 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Mayıs 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Hakem asist yaptı

    Hakem asist yaptı

    Taç atışından gelen top orta hakem ’a çaprarak Eduok’un önüne düştü. O da Kasımpaşa’nın tek golünü kaydetti

    Beşiktaş-Kasımpaşa karşılaşmasının 4'üncü dakikadasında çok ilginç bir an yaşandı. Bu dakikada Kasımpaşa skora denge getirdi. Konuk ekibin sol taraftan kullandığı taç atışında hakem Serkan Çınar'ın sırtına çarpan top, Samuel Eduok'un önünde kaldı. 23 yaşındaki Nijeryalı futbolcu da ceza yayının gerisinden sert vuruşunda, meşin yuvarlak sol köşeden filelerle buluştu ve skoru 1-1 olarak eşitledi.
    1. 21 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:57
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Hakem asist yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.