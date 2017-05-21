Hakem asist yaptı

Taç atışından gelen top orta hakem Serkan Çınar’a çaprarak Eduok’un önüne düştü. O da Kasımpaşa’nın tek golünü kaydetti

Beşiktaş-Kasımpaşa karşılaşmasının 4'üncü dakikadasında çok ilginç bir an yaşandı. Bu dakikada Kasımpaşa skora denge getirdi. Konuk ekibin sol taraftan kullandığı taç atışında hakem Serkan Çınar'ın sırtına çarpan top, Samuel Eduok'un önünde kaldı. 23 yaşındaki Nijeryalı futbolcu da ceza yayının gerisinden sert vuruşunda, meşin yuvarlak sol köşeden filelerle buluştu ve skoru 1-1 olarak eşitledi.