 Forma siparişi vermedik – Fotomaç – 21 Mayıs 2017
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    21 Mayıs 2017, Pazar
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    Forma siparişi vermedik

    Forma siparişi vermedik
    İkinci Başkan Ahmet Nur Çebi, forma siparişi vermek için erken olduğunu söyledi. Çebi, 3 yıldızlı formaları sipariş vermediklerini söylerken, "Şampiyonluğu almadan, forma sipariş veremezsiniz" dedi.
    1. 21 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:08
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